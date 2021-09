Afeganistão. EUA confirmam diálogo com talibãs para retirada de civis

O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Austin foram recebidos pelo emir do Qatar, oTamin bin Hamad al-Thani logo após a chegada a Doha, esta segunda-feira.



Os representantes da política externa e da defesa norte-americana agradeceram ao emir “pelo extraordinário apoio do Qatar ao facilitar uma passagem segura de cidadãos norte-americanos, de parceiros e outros afegãos em risco”, refere o Departamento de Estado. Sem mais detalhes, foi revelado que foram debatidas “outras questões bilaterais e iniciativas para promover a segurança e a prosperidade regional”.





Na manhã de terça-feira, Blinken encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar. Após o encontro com Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, Blinken afirmou que os talibãs disseram que “vão deixar partir livremente as pessoas portadoras de documentos de viagem”, incluindo os afegãos que quiserem deixar o país e que tiverem os documentos necessários.





Depois de o departamento de Estado ter confirmado serem 200 os cidadãos americanos ainda no Afeganistão, Blinken referiu agora que são “cerca de uma centena”. Garantiu ainda que os Estados Unidos vão continuar a sua ação de diplomacia, sabendo que o Qatar é um aliado.





O emirado do Qatar, para onde os Estados Unidos moveram os seus diplomatas que estavam no Afeganistão, é um local chave para contactos diplomáticos e onde os talibãs têm também embaixada. Os governantes do Qatar têm nos últimos meses assumido o papel de mediadores no diálogo entre países ocidentais e talibãs.





Durante a segunda quinzena de agosto, foram retiradas do Afeganistão quase 124 mil pessoas, 75 por cento das quais afegãos em risco. Mais de 55 mil pessoas foram transportadas via Doha, a principal base de apoio da gigantesca operação de resgate.





Os norte-americanos querem assim garantir que o Qatar continue a ajudar na retirada dos americanos que ainda se encontram no Afeganistão, bem como dos milhares de afegãos que colaboraram com os militares estrangeiros durante as duas décadas em que estiveram no país. Washington também está a movimentar-se para construir consenso entre os países aliados sobre como responder ao futuro governo talibã.





Por isso, após a passagem pelo Qatar, Blinken vai seguir para a Alemanha, onde juntamente como homólogo Heiko Maas vai presidir a uma reunião online com ministros de 20 países sobre o Afeganistão. Na Alemanha, Blinken vai visitar a base aérea de Ramstein, onde estão albergados temporariamente milhares de afegãos a caminho dos Estados Unidos.





O Departamento de Estado revelou ainda que Washington conseguiu garantir a partida segura de mais quatro americanos do Afeganistão por terra. “Esta é a primeira evacuação terrestre facilitada pelo Departamento de Estado”, com os talibãs conhecedores da operação. No entanto, não foi revelada a fronteira utilizada.





Já o secretário da Defesa, que está num périplo pelo Golfo, vai deslocar-se à Arábia Saudita e ao Kuwait.

Aeroporto de Cabul operacional nos próximos dias

No sábado, o Qatar anunciou a reabertura do aeroporto de Cabul para ajuda humanitária e voos domésticos, devendo os voos internacionais ser retomados “em breve”. As Nações Unidas voltaram a lançar o alerta para as dificuldades humanitárias crescentes no Afeganistão. O porta-voz da organização internacional alertou para o colapso dos serviços básicos, comida e outros bens. Estão programados voos diários de ajuda humanitária a partir de Doha com destino a Cabul.



Terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse esperar que o aeroporto de Cabul possa receber passageiros nos próximos dias, mas que o acordo para tal ainda não foi finalizado. Mohammed bin Abdulrahman al-Thani confirmou que conversou com os americanos as mais recentes evacuações do Afeganistão.



Já o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, em declarações à NTV, disse que o país está a dialogar com o Qatar e com os Estados Unidos sobre o futuro modelo operacional do aeroporto de Cabul e confirmou conversações com os talibãs.





Mevlut Cavusoglu avançou que 19 técnicos turcos estão em Cabul e nota que a principal questão é a garantia de segurança no interior do aeroporto. O ministro turco aventou a possibilidade de recurso a uma companhia privada de segurança, caso os talibãs insistam em não ter militares estrangeiros no Afeganistão.

Aviões americanos bloqueados no Afeganistão