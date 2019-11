Afeganistão. Três comandantes taliban libertados em troca de prisioneiros

Espera-se que a troca de prisioneiros contribua para o retomar das negociações de paz diretas, entre o grupo islamita e o Executivo norte-americano, oficialmente terminadas por Donald Trump em setembro.







A libertação dos comandantes taliban havia sido anunciada a 12 de novembro, pelo Presidente afegão, após ter sido obtido o aval dos Estados Unidos.

Ashraf Ghani revelou na altura que um dos comandantes a libertar seria Anas Haqqani, detido em 2014.







Anas é o irmão mais novo do vice-líder do grupo islamita e chefe da rede Haqqani, uma fação dos taliban baseada no Paquistão, responsável pelos atentados mais violentos dos últimos anos contra civis, em solo afegão.

A troca de prisioneiros foi adiada de repente, com os taliban a mudar a localização dos reféns. Só esta terça-feira ficou confirmada.

No Qatar

"Pouco depois da sua libertação, voaram para Doha e foram entregues à sede política" do grupo, revelou um líder taliban no Afeganistão, sob anonimato por não estar autorizado a falar da troca."Sabemos que os taliban estavam extremamente ansiosos por libertar a sua família", sublinhou à televisão do Qatar, al Jazeera. "E sabemos que o destino dos reféns tem sido uma preocupação da Admistração norte-americana e das suas famílias", acrescentou.

Raptados em 2016

Nem a embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão nem o Governo afegão se mostraram disponíveis para comentar a troca.Um alto responsável do Governo afegão, também sob anonimato, garantiu apenas queSurgiram num vídeo, em 2017, desgrenhados e mal-tratados, a pedir pela sua libertação.

O primeiro-ministro da Austrália confirmou que Weeks foi libertado.







"Vemos esta libertação como uma entre uma série de medidas destinadas a criar confiança, que têm estado a decorrer no Afeganistão", afirmou Scott Morrison, num comunicado conjunto com o seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

, acrescentou.

Ressuscitar as negociações

Uma vez que os taliban recusam sentar-se à mesa como o Governo afegão, que consideram uma marionete dos Estados Unidos, as negociações têm estado a envolver apenas os extremistas muçulmanos e os norte-americanos.em vésperas de um encontro em Camp David, anunciado pelo Presidente norte-americano Donald Trump.Em outubro, o representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, foi ao Paquistão, onde se terá encontrado com o principal negociador dos taliban, o Mullah Abdul Ghani Baradar.Washington explicou que o seu representante especial se deslocou a Islamabad para prosseguir conversações realizadas em setembro, em Nova Iorque, com representantes paquistaneses, incluindo o primeiro-ministro, Imran Khan.A administração Trump referiu ainda que a visita de Khalilzad não foi novo esforço para retomar o processo de paz afegão.