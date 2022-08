Afeganistão. Um ano depois da tomada pelos talibãs o país vive em pobreza extrema

Desde que assumiram o governo do Afeganistão, perderam-se direitos e vive-se uma crise financeira e humanitária, com milhares de pessoas abaixo do limiar da pobreza, sendo as mulheres as mais afetadas.



Neste ano, já foram presos e torturados mais de 80 jornalistas, segundo dados da Amnistia Internacional.