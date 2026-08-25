Mundo
Guerra no Médio Oriente
Afeganistão. Um milhão de crianças à beira da morte
A UNICEF alerta que estas crianças sofrem de subnutrição aguda grave e correm risco de vida se nada for feito para as ajudar. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), desde o início do ano, mais de meio milhão de crianças foram internadas em centros de saúde devido à subnutrição aguda.
O representante da UNICEF no Afeganistão, assegura que "as crianças com menos de dois anos representam mais de 80 por cento dos casos de subnutrição aguda grave que estamos a observar em todo o país".
Estes casos, acompanhados de complicações médicas, aumentaram em mais de um terço este ano. "Sem tratamento e se não formos capazes de intervir rapidamente, um milhão de crianças corre o risco de morrer", insiste Tajudeen Oyewale, o representante da UNICEF no Afeganistão.
Além disso, as grávidas que sofrem de desnutrição grave dão à luz bebés com baixo peso à nascença.
Estes recém-nascidos têm uma taxa de sobrevivência muito baixa devido à falta de cuidados intensivos nas unidades neonatais afegãs.
O programa de nutrição da UNICEF no Afeganistão garante que necessita de aproximadamente 154 milhões de euros este ano.
No entanto, até agora, a organização recebeu pouco mais de 33 milhões de euros.
O Afeganistão enfrentou vários desastres climáticos este ano, após os sismos devastadores em 2025. Para além disto, desde 2023 milhões de afegãos têm regressado ao país oriundos do Irão e do Paquistão.
Uma estimativa recente do Programa Alimentar Mundial (PAM) adiante que quase 14 milhões de afegãos enfrentam fome aguda, numa população de mais de 45 milhões de pessoas.
Estes casos, acompanhados de complicações médicas, aumentaram em mais de um terço este ano. "Sem tratamento e se não formos capazes de intervir rapidamente, um milhão de crianças corre o risco de morrer", insiste Tajudeen Oyewale, o representante da UNICEF no Afeganistão.
Além disso, as grávidas que sofrem de desnutrição grave dão à luz bebés com baixo peso à nascença.
Estes recém-nascidos têm uma taxa de sobrevivência muito baixa devido à falta de cuidados intensivos nas unidades neonatais afegãs.
O programa de nutrição da UNICEF no Afeganistão garante que necessita de aproximadamente 154 milhões de euros este ano.
No entanto, até agora, a organização recebeu pouco mais de 33 milhões de euros.
O Afeganistão enfrentou vários desastres climáticos este ano, após os sismos devastadores em 2025. Para além disto, desde 2023 milhões de afegãos têm regressado ao país oriundos do Irão e do Paquistão.
Uma estimativa recente do Programa Alimentar Mundial (PAM) adiante que quase 14 milhões de afegãos enfrentam fome aguda, numa população de mais de 45 milhões de pessoas.