Afeganistão. Um milhão de crianças à beira da morte

O representante da UNICEF no Afeganistão, assegura que "as crianças com menos de dois anos representam mais de 80 por cento dos casos de subnutrição aguda grave que estamos a observar em todo o país".



Estes casos, acompanhados de complicações médicas, aumentaram em mais de um terço este ano. "Sem tratamento e se não formos capazes de intervir rapidamente, um milhão de crianças corre o risco de morrer", insiste Tajudeen Oyewale, o representante da UNICEF no Afeganistão.

Além disso, as grávidas que sofrem de desnutrição grave dão à luz bebés com baixo peso à nascença.



Estes recém-nascidos têm uma taxa de sobrevivência muito baixa devido à falta de cuidados intensivos nas unidades neonatais afegãs.



O programa de nutrição da UNICEF no Afeganistão garante que necessita de aproximadamente 154 milhões de euros este ano.



No entanto, até agora, a organização recebeu pouco mais de 33 milhões de euros.



O Afeganistão enfrentou vários desastres climáticos este ano, após os sismos devastadores em 2025. Para além disto, desde 2023 milhões de afegãos têm regressado ao país oriundos do Irão e do Paquistão.



Uma estimativa recente do Programa Alimentar Mundial (PAM) adiante que quase 14 milhões de afegãos enfrentam fome aguda, numa população de mais de 45 milhões de pessoas.