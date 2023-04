África do Sul. Governo lança Comité de Crise Energética

Na África do Sul, as empresas de telecomunicações esforçam-se por manter as redes a funcionar face aos sucessivos apagões de energia a que o país continua a estar sujeito. É um exemplo do impacto que atinge vários setores económicos. O país com 60 milhões de habitantes atravessa a pior crise energética de sempre e que dura há mais de um ano.