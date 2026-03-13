África do Sul. Mais de 50% dos regressos são de sul-africanos brancos

A Statistics South Africa indica que milhares de sul-africanos regressam ao país todos os anos; mais de metade dos que regressam são brancos;

muitos emigraram para países como Reino Unido, Austrália ou Canadá.



Motivações para regressar: custo de vida mais baixo na África do Sul;

proximidade familiar; trabalho remoto ou oportunidades profissionais; qualidade de vida (clima, estilo de vida).

O regresso significativo de sul-africanos brancos contraria a ideia de perseguição racial a brancos lançada por Donald Trump mas não esconde que a desigualdade racial na África do Sul permanece como uma das mais profundas do mundo. A estrutura económica herdada do Apartheid continua a refletir-se na distribuição de rendimento, terra, educação e oportunidades. Os brancos representam cerca de 7% da população sul-africana mas constituem mais de metade dos sul-africanos que regressam ao país.