Pós-depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

África do Sul ordena saída do país do principal diplomata da Embaixada de Israel

O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul ordenou hoje que o encarregado de negócios da Embaixada de Israel na África do Sul, o mais alto diplomata em Pretória, deixasse o país em 72 horas.

O ministério "informou o Governo do Estado de Israel da sua decisão de declarar Ariel Seidman, encarregado de negócios da Embaixada de Israel, `persona non grata`", segundo um comunicado hoje divulgado.

Esta decisão "surge na sequência de uma série de violações inaceitáveis das normas e costumes diplomáticos, que constituem uma violação direta da soberania da África do Sul", prossegue o ministério, invocando "ataques insultuosos" contra o Presidente Cyril Ramaphosa.

