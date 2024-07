África precisa de "novo nível de urgência" para os Objetivos do Desenvolvimento

"Precisamos de aprofundar os caminhos, as parcerias e o financiamento, e aumentar o financiamento climático para colocar África de novo no bom caminho", disse Claver Gatete, durante o Fórum Político de Alto Nível, que termina esta semana nas Nações Unidas, em Nova Iorque.

Na intervenção, vincou que "é urgente acelerar e aumentar os esforços para realinhar África com os ODS, e trabalhar de maneira concertada para fazer avançar os esforços do secretário-geral da ONU para fechar o défice de financiamento através do estímulo à obtenção dos ODS", de acordo com o comunicado de imprensa enviado à Lusa.

A falta de investimento nos ODS não é exclusiva de África, admitiu, mas "o continente tem mais de metade da população que vive abaixo da linha de pobreza, e por isso a necessidade de lidar com a fome crónica e o impacto desproporcional das alterações climáticas imprimiu um novo nível de urgência", disse Gatete aos delegados, durante a sua intervenção no Fórum, em Nova Iorque.

A reforma da arquitetura financeira global é "crítica para servir melhor África e os países em desenvolvimento, particularmente na área do aumento do financiamento concessional", salientou, acrescentando que é também necessário "mobilizar recursos internos, sustentados em mercados de capital fortes para financiar a implementação dos ODS e da Agenda 2063".

Na intervenção, Claver Gatete disse que há ainda oportunidades para acelerar os ODS, apontando a adoção do segundo Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063 em África, a Cimeira do Futuro, e a quarta Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento, em 2025.