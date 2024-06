Agência atómica da ONU condena falta de cooperação do Irão

O texto -- que foi apresentado por Reino Unido, França e Alemanha - foi aprovado por 20 dos 35 países do Conselho, com o aval dos Estados Unidos, que inicialmente estiveram relutantes, receando uma escalada das tensões no Médio Oriente.

Na passada semana, o Conselho de Governadores da AIEA recebeu um relatório que concluía que o Irão acelerou a produção de urânio enriquecido, com uma pureza de 60%, até 142,1 quilogramas, valor próximo de poder ser utilizado para o fabrico de uma bomba atómica.

A Rússia e a China votaram contra a resolução hoje aprovada -- a primeira contra o Irão desde novembro de 2022 - enquanto 12 países se abstiveram.

O texto lamenta mais uma vez a ausência de "respostas técnicas credíveis" relativamente à presença de vestígios inexplicáveis de urânio em dois locais do Irão não declarados.

"É essencial e urgente" que Teerão esclareça a situação e conceda acesso aos locais em questão, insiste o texto.

A AIEA considera que o Irão deve "reverter a retirada da acreditação" de alguns dos seus inspetores mais experientes e voltar a ligar as câmaras de vigilância.

De significado simbólico nesta fase, a resolução visa aumentar a pressão sobre o Irão, que restringiu severamente a sua cooperação com a agência da ONU nos últimos anos.

Contudo, o texto pode ser o prelúdio para transmitir o desconforto perante a situação junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem poderes para tomar sanções.

Ainda assim, é quase certo que Moscovo e Pequim bloqueiem qualquer tentativa de sanção.

O texto foi modificado após intensas negociações com a diplomacia norte-americana, que rejeitou uma iniciativa semelhante em março, alegando receio de que provoque uma escalada no Médio Oriente.