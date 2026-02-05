Agência de Direitos Humanos da ONU está em "modo de sobrevivência"

O gabinete da ONU está a solicitar menos 100 milhões de dólares do que no ano passado, após uma redução significativa do seu trabalho em algumas áreas devido a uma queda nas contribuições de países como os EUA e a Europa.

No entanto, devido aos cortes de financiamento a agência da ONU realizou menos de metade do número de missões de monitorização dos direitos humanos em comparação com 2024 e reduziu a sua presença em 17 países.

No último ano, o gabinete de Türk alertou para violações dos direitos humanos em Gaza, Sudão, República Democrática do Congo, Ucrânia e Myanmar, entre outros.

O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos é responsável pela investigação de violações de direitos. O seu trabalho contribui para as deliberações do Conselho de Segurança da ONU e é amplamente utilizado pelos tribunais internacionais.





c/ agências

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, alertou esta quinta-feira para a situação enfrentada pela organização."Estamos atualmente em modo de sobrevivência e precisamos de realizar as nossas missões sob pressão (...) No ano passado, realizámos menos de metade das missões de monitorização dos direitos humanos previstas para 2024 (...) Reduzimos a nossa presença em 17 países", anunciou Türk em Genebra, na Suíça.(340 milhões de euros) em contribuições voluntárias", explicou.Segundo o alto comissário, "— civis, políticos, sociais, culturais e económicos — de todos."Volker Türk reiterou que a organização da ONU para os Direitos Humanos “fornece informações fiáveis sobre atrocidades e desenvolvimentos nos direitos humanos numa altura em que a verdade está a ser corroída pela desinformação e pela censura”.Além disso, o orçamento regular, estimado em 246 milhões de dólares (209 milhões de euros) para 2025, foi reduzido em mais de 54 milhões de dólares (46 milhões de euros).O secretário-geral das Nações Unidas,caso alguns países, como os Estados Unidos, continuem a incumprir os seus compromissos.Segundo Türk, os cortes e as reduções que afetam o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos “dão carta branca aos autores de violações dos direitos humanos, permitindo-lhes agir impunemente”.A organização documentou ainda dezenas de milhares de violações dos direitos humanos, incluindo centenas cometidas contra jornalistas e defensores dos direitos humanos, e denunciou a discriminação em mais de 100 países.", acrescentou Türk."Não nos podemos dar ao luxo de ter um sistema de direitos humanos em crise", declarou o alto comissário para os Direitos Humanos.Türk enumerou exemplos dos impactos dos cortes, referindo que o programa em Myanmar foi reduzido em mais de 60 por cento no último ano, limitando a sua capacidade de recolher provas."Isto significa mais discursos de ódio e ataques, e menos leis para os impedir", afirmou Türk.