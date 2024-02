Agência dos EUA em Cabo Verde para discutir desenvolvimento de novo pacote de ajuda

O objetivo principal da visita que se prolonga até quinta.-feira é "discutir com o Governo o processo de desenvolvimento do terceiro Compacto Regional para Cabo Verde, aprovado em dezembro pela administração do MCC", avançou em comunicado.

"É a terceira vez que Cabo Verde é selecionado para um financiamento do MCC, sendo que nas duas primeiras ocasiões, em 2005 e 2012, foram contemplados um conjunto de investimentos em infraestruturas portuárias e abastecimento de água e saneamento, num total de 176 milhões de dólares [163 milhões de euros]", recorda-se na nota.

Durante a estadia em Cabo Verde, a comitiva do MCC, chefiada pela diretora executiva, Alice Albright, vai reunir-se primeiramente na ilha do Sal, com o objetivo de se inteirar dos projetos financiados no âmbito dos dois pacotes financeiros anteriores, estabelecer contactos com autoridades locais e entidades ligadas ao setor do turismo e energias renováveis.

Estão também previstas na cidade da Praia, reuniões com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.

Ainda a delegação fará uma visita ao Tech Park, no Parque Tecnológico de Cabo Verde, a Cabeólica e o Porto da Praia, acompanhado do embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle.

Em dezembro, o Millennium Challenge Corporation anunciou que o terceiro financiamento dos Estados Unidos a Cabo Verde, no âmbito do programa de ajuda pública ao desenvolvimento, será para integração económica regional.

A instituição norte-americana avançou que Cabo Verde foi elegível para desenvolver um programa para fins de integração económica regional na África Ocidental, salientando que é um "reconhecimento do compromisso claro" do país com a governação democrática e os seus significativos desafios de desenvolvimento e redução da pobreza.

Na mesma altura, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que o novo pacote vai ser de cinco anos, e manifestou o compromisso do país com o desenvolvimento.

Em 2005, o MCC, através do Millennium Challenge Account (MCA), com sede na cidade da Praia, concedeu o primeiro pacote de ajuda a Cabo Verde, de 84,6 milhões de euros, que vigorou até 2010, destinando-se a infraestruturar o país.

Dois anos depois, forneceu um segundo compacto financeiro, no valor de 50,9 milhões de euros e que vigorou até 2017, para melhorar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento, bem como dos serviços de gestão da propriedade.

O Millennium Challenge Corporation é uma agência criada pelo Congresso norte-americano que trabalha para reduzir a pobreza global através do crescimento económico.

Criado em 2004, fornece subsídios e assistência por tempo limitado a países que cumprem padrões rigorosos de boa governação, de combate à corrupção e de respeito pelos direitos democráticos.