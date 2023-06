Agência Espacial Europeia mostrou pela primeira vez Marte em direto

As imagens do Planeta Vermelho demoram entre três a 22 minutos a chegar à Terra.



O tempo é explicado pelas diferentes posições dos dois planetas no Espaço.



Marte está a cerca de 60 milhões de quilómetros da Terra. A distância varia devido à órbita elíptica dos planetas.