Agressão sexual. Gérard Depardieu condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa

(em atualização)





O tribunal considerou o ator culpado de agressão sexual contra duas mulheres, Amélie, atualmente com 54 anos, e Sarah (nome fictício), de 34 anos.





Eram, respetivamente, a cenógrafa e a assistente de realização no filme "Les Volets Verts", de Jean Becker, película gravada em 2021.







Amélie contou em tribunal que o ator a apalpou em várias partes do corpo enquanto lhe prendia as pernas e fazia comentários sexuais explícitos.







"Tocou-me em todo o lado, inclusive nos meus seios. (...) Estava apavorada enquanto ele se ria", relatou.





Este é um dos casos mais mediáticos do movimento #MeToo em França, até porque envolve uma das figuras mais reconhecidas do cinema francófono.



Depardieu declarou-se como inocente ao longo do processo, mas o juiz Thierry Donard considerou que as explicações apresentadas pelo ator francês foram contraditórias e pouco convincentes





Entretanto, o advogado de defesa já indicou que o ator vai recorrer da decisão.