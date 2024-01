Gérard Depardieu. A inevitável queda do "monstro sagrado"

"Atitude que envergonha a França"

a ministra francesa da Cultura, Rima Abdul-Malak, denunciou uma “atitude que envergonha a França” e considerou que todas as homenagens futuras ao ator serão “problemáticas”, tendo em conta "comentários absolutamente chocantes feitos nesta investigação", em

"Uma atitude que pretende ser uma piada e uma provocação, mas que é de facto desrespeitosa e indigna e que envergonha a França, porque ele é um monumento do nosso cinema em todo o mundo", lamentou a ministra. No mês de dezembro no canal France 5, Rima Abdul-Malak avançou que seria instaurado um “processo disciplinar” contra o ator francês pela Grande Chancelaria da Legião de Honra para analisar a retirada da mais alta condecoração francesa que lhe foi concedida em 1996. No sábado, 16 de dezembro, Gérard Depardieu anunciou que colocaria a sua Legião de Honra “à disposição” da ministra francesa da Cultura.



Do outro lado do Atlântico, no Canadá, a Ordem Nacional do Québec decidiu expulsar o ator devido aos “comentários escandalosos feitos diante das câmaras que chocaram a opinião pública internacional, e com razão. O seu comportamento mancha a reputação dos membros da Ordem”, anunciou o primeiro-ministro canadiano da província francófona, François Legault, num comunicado de imprensa.



“Caça ao homem” contra Depardieu

"Há uma coisa em que nunca me vão ver, que é a caça ao homem. Detesto isso", afirmou o presidente francês, na quarta-feira.

"Não é com base numa reportagem ou nisto ou naquilo que retiramos a Legião de Honra a um artista, porque então teríamos retirado a Legião de Honra a muitos artistas", sublinhou Macron.

"Não há dúvida nem ambiguidade sobre o facto de que a jovem da imagem é alvo dos comentários de Gérard Depardieu", adiantou o grupo de televisão pública em comunicado de imprensa.