Agricultores polacos manifestam-se nas ruas de Varsóvia

A zona central da cidade está paralisada pela manifestação de milhares de produtores. Eram esperadas entre 30 a 50 mil pessoas.



Há já várias semanas que os agricultores se manifestam no país com o bloqueio de várias estradas e também da passagem fronteiriça com a Ucrânia.



O protesto é contra os chamados regulamentos verdes da União Europeia e contra a importação massiva de cereais ucranianos para espaço comunitário. Os agricultores polacos falam de concorrência desleal e queixam-se de ter a produção por escoar desde que Bruxelas abriu as portas aos cereais da Ucrânia.