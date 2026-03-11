Agricultura e indústria impulsionam recuperação económica em Moçambique

"O nosso país tem vindo a implementar medidas e ações que estão a concorrer para a estabilidade política, o normal funcionamento das instituições, bem como para a preservação da ordem, tranquilidade e segurança públicas. É neste contexto que a economia do nosso país tem vindo a registar sinais de estabilização macroeconómica e uma recuperação gradual depois de um período de desaceleração", afirmou.

Ao prestar informações à Assembleia da República, a primeira-ministra destacou o crescimento económico de 4,67% no quarto trimestre de 2025, após quatro trimestres consecutivos de quebras.

"A recuperação gradual da nossa economia está a ser impulsionada pelo desempenho positivo da produção agrícola, animal e florestal, que cresceu 4,55% no quarto trimestre de 2025, o que reafirma o papel estruturante da agricultura na segurança alimentar e na geração de rendimento para os moçambicanos", disse.

Acrescentou que "outro setor que está a contribuir para a recuperação" da economia é a indústria transformadora, que expandiu em 13,58% no quarto trimestre de 2025: "Sinalizando uma revitalização da atividade industrial no nosso país".

"A par disso, os projetos estruturantes lançados e ou aprovados ao longo de 2025 e início de 2026, representam um importante vetor que suporta esta trajetória de recuperação económica do nosso país", sublinhou Maria Benvinda Levi, ao apresentar a situação económica aos deputados, dando como exemplo a retoma do megaprojeto de gás da TotalEnergies em Cabo Delgado, ou o processamento de grafite para baterias de carros elétricos.

"No seu conjunto, estes investimentos irão contribuir para o reforço do crescimento económico, melhoria da balança de pagamentos, diversificação produtiva e geração de mais emprego e renda para os moçambicanos. Importa salientar que a materialização desses investimentos irá ocorrer de uma forma gradual, sendo necessário, por efeito, que continuemos a implementar medidas e ações que concorram para a manutenção da estabilidade macroeconómica e institucional", disse ainda.

A economia moçambicana recuperou no último trimestre de 2025, invertendo quatro trimestres consecutivos de quebras, ao crescer 4,67%, mas fechou o ano com uma queda homóloga de 0,52%, anunciou em 27 de fevereiro o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mais recente relatório das Contas Nacionais Trimestrais, o INE refere que o Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) apresentou uma variação positiva de 4,67% no quarto trimestre, face ao mesmo período de 2024, acrescentando assim que "ao longo do ano registou-se melhoria económica, perfazendo um acumulado de -0,52%".

A economia moçambicana inverteu, ainda assim, um ano de quebras, desde os violentos protestos que se seguiram às eleições gerais de 9 de outubro de 2024, que provocaram em mais de cinco meses 400 mortos e destruição de empresas e infraestruturas públicas

No terceiro trimestre de 2025, segundo o INE, o PIBpm recuou 0,85%, quando comparado ao mesmo período do ano 2024. Foram ainda registadas quedas no primeiro e segundo trimestres de 2025, respetivamente 3,92% e 0,94%, bem como no quarto trimestre de 2024, de 5,68%.

O último período anterior de crescimento económico registou-se antes das eleições, marcadas pela forte contestação social que se seguiu, no terceiro trimestre de 2024, de 5,58%.

Para 2025, o Governo previa um crescimento económico de 2,9%, já revisto em baixa, após 1,9% em 2024.