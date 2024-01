"Ainda mais potente". Ucrânia quer construir quatro reatores nucleares para compensar perda de Zaporizhia

"A construção de quatro novas unidades na central nuclear de Khmelnytsky deverá ter início em 2024", avançou o Ministério da Energia em comunicado, admitindo que o processo de construção poderá demorar "algum tempo".Com o plano ucraniano de construção de novos reatores,, vincou o ministro da Energia, Guerman Galushchenko.

O responsável explicou que o plano serve como "mecanismo de compensação" pela perda da central de Zaporizhia, no sul da Ucrânia.





Galushchenko mostrou-se, porém, confiante de que Kiev acabará por recuperar o controlo dessa central, ainda que seja "impossível" prever o estado em que as instalações se encontrarão.

Antes da guerra na Ucrânia, a central de Zaporizhia produzia 20 por cento da eletricidade do país. Desde fevereiro de 2022, foi várias vezes alvo de ataques e sofreu cortes de energia devido aos combates entre as tropas inimigas. Moscovo e Kiev acusam-se mutuamente de tentar provocar uma catástrofe na central.

Reatores mais resistentes a cortes de energia

A central elétrica de Khmelnytsky, que o Governo do presidente Volodymyr Zelensky quer aumentar, está situada no oeste da Ucrânia, zona em que a guerra tem sido menos violenta. Ainda assim, as instalações são regularmente alvo de ataques russos.O último conflito de maiores dimensões no local aconteceu em outubro do ano passado, quandoO plano anunciado esta segunda-feira pela Ucrânia prevê a instalação de dois reatores VVER-1000, de fabrico soviético, e de dois AP1000, construídos em colaboração com a empresa norte-americana Westinghouse.Segundo o Ministério da Energia, "a construção levará tempo", sendo que um dos novos reatores VVER-1000 poderá entrar em funcionamento dentro de "dois anos e meio", na melhor das hipóteses.O Governo ucraniano frisou ainda quee pode, por isso, ser uma boa solução contra os ataques russos.

Impasse na margem do rio Dnipro

Entretanto, no terreno, não há sinais de tréguas. Esta segunda-feira,, ocupada pelo exército russo, apesar dos intensos ataques de Moscovo."As forças de defesa da Ucrânia prosseguem os esforços para alargar a sua posição na margem esquerda do rio Dnipro, na região de Kherson", declarou o Estado-Maior do Exército no seu ponto de situação diário., acrescentou, referindo "oito operações russas de assalto falhadas" na véspera.Na noite de domingo, numa nova série de ataques aéreos, a Rússia disparou oito drones, um míssil balístico Iskander e três mísseis S-300 contra a Ucrânia, avançou a Força Aérea ucraniana no Telegram.Segundo Kiev,no sul, centro e oeste do país, a centenas de quilómetros da linha da frente.

c/ agências