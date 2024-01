Rússia e Ucrânia trocam mais acusações sobre queda de avião militar em Belgorod

, apontou o presidente ucraniano na habitual mensagem diária, através das redes sociais.Zelensky apelou à comunidade internacional para que se esclareçam “todos os factos”, considerando que “a aeronave caiu em território russo”.Os serviços secretos ucranianos estão a investigar, acrescentou ainda, “o destino de todos os prisioneiros” e “todas as circunstâncias”.

“O nosso país vai insistir numa investigação internacional”, rematou.





Os serviços secretos militares ucranianos (GUR) afirmaram, poucas horas após o acidente, não ter “informações fiáveis” sobre os passageiros do avião russo abatido., indicou o GUR., acrescentou, referindo que a Ucrânia “não foi informada” da necessidade de garantir a segurança do espaço aéreo na zona de Belgorod-Kharkiv, onde o avião se despenhou.

Embora sem confirmar a presença de prisioneiros ucranianos a bordo da aeronave, o GUR criticou Moscovo por pôr em risco a sua segurança.



A Ucrânia afirmou ainda não ter conhecimento sobre “o número de veículos, a rota e o modo de transporte dos prisioneiros”, afirmaram os serviços secretos militares ucranianos., comentou.Após a queda do aparelho, o Kremlin informou que não houve sobreviventes e que a bordo estavam ucranianos para uma troca de prisioneiros.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou a queda do avião como um “ato monstruoso” das forças da Ucrânia, referindo que os apelos ucranianos para uma investigação internacional sobre “as ações criminosas do regime de Kiev” eram necessários.





Entretanto, esta quinta-feira de manhã, foram encontradas as duas caixas negras do avião, de acordo com a agência de notícias RIA, citada pela Reuters.