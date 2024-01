Zelensky quer investigação sobre queda de avião e acusa Moscovo de brincar com vidas

Foto: EPA

O presidente da ucraniano pede uma investigação internacional sobre a queda do avião militar que transportava prisioneiros ucranianos. Volodymyr Zelensky acusa mesmo Moscovo de estar a brincar com a vida das pessoas.

Os serviços secretos ucranianos já tinham emitido um comunicado a esclarecer que Moscovo não pediu a Kiev a garantia de segurança do espaço aéreo, como acontece quando se agenda a troca de prisioneiros de guerra.



De acordo com as autoridades russas, a bordo do avião seguiam 74 passageiros, entre os quais 65 prisioneiros de guerra ucranianos. Não há sobreviventes.



Para os Estados Unidos, ainda faltam esclarecimentos. O porta-voz do Conselho de Segurança norte-americano, John Kirby, disse esta noite que Washington está ciente das alegações de prisioneiros de guerra ucranianos no avião, mas não está em posição de confirmá-las.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de urgência na sexta-feira para analisar e tomar uma posição sobre este caso.