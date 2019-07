Air France acusada de negligência dez anos depois da queda do voo 447

RTP17 Jul, 2019, 18:08 | Mundo

A 8 de junho de 2009, uma semana depois da queda do voo AF447, a Marinha brasileira continuava a recuperar destroços do Airbus 330. | Reuters

A Procuradoria de Paris pediu que a companhia aérea Air France vá a julgamento por ter sido “negligente e imprudente”, no caso do avião que caiu no meio do Atlântico, há mais de dez anos.





A queda do voo AF447 custou a vida de todas as pessoas a bordo. O avião desapareceu de todos os radares, em pleno Oceano Atlântico e foi despenhar-se ao largo do Brasil, pouco tempo depois de ter levantado voo.







O incidente ocorreu na madrugada de 1 de junho de 2009, mas só agora é que o pedido foi entregue em tribunal.

De acordo com um relatório de especialistas, divulgado em 2014, o acidente aéreo deveu-se a "uma reação inadequada da tripulação após a perda momentânea das indicações de velocidade”.







Esta reação, referem, deveu-se à falta treino para este tipo de emergências, apesar da companhia estar ciente dos problemas técnicos nas sondas que permitiam controlar a velocidade do avião.

No dia 1 de junho de 2019, uma forte tempestade fez congelar os sensores de velocidade do A330, o que provocou o pânico dos pilotos. Sem saberem quais as medidas a tomar, acabaram por levantar em demasia o nariz do avião, provocando uma situação de stall – perda de sustentação.





Os aviões conseguem suster-se no ar graças ao perfil aerodinâmico da asa, pela diferença de pressão sob e sobre esta. A um aumento da velocidade do ar na parte de cima da asa, corresponde uma pressão mais baixa do que na parte inferior, empurrando a asa para cima e sustentando o aparelho.





Este acidente ficou marcado na história da empresa como o acidente com maior perda de vidas. A operação de busca pelos destroços também foi a maior já organizada pela França.

A ação dos pilotos, ao levantar em demasia o nariz do A330, por inexperiência, levou à perda total do equilíbrio da pressão e consequente queda do aparelho.Segundo a equipa de especialistas que investigaram a causa do acidente, as simulações e as peritagens "provaram claramente a predominância dos fatores humanos nas causas do acidente e nos fatores que contribuíram" para esta catástrofe.No relatório pode ler-se que "a ausência de análise estruturada da avaria presente", "a não compreensão da situação" e "a repartição das tarefas noque não foi feita de forma rigorosa”.As conclusões dos especialistas indicaram que “o acidente poderia ter sido evitado através de algumas ações apropriadas da tripulação".