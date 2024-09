Albânia cada vez mais próxima da UE, Macedónia do Norte `trava` adesão

"Está muita coisa a acontecer [na Albânia] depois de um momento de estagnação [...], a guerra na Ucrânia voltou a nossa atenção para o exterior. A Albânia tinha demonstrado, em Nova Iorque, que podia ser um parceiro de confiança e comportou-se como um terceiro elemento da União Europeia (UE) no Conselho de Segurança da ONU, [onde] só tínhamos França e Malta", disse o embaixador da UE para a Albânia, Silvio Gonzato.

Em simultâneo, a UE percebeu a "importância geoestratégica da Albânia", por isso, considerou necessário que esteja "segura e estável".

"É um objetivo que 90% da população tem [fazer parte da UE], se os deixarmos à porta demasiado tempo, começam a olhar para o outro lado", considerou o diplomata.

Mas a decisão de iniciar as negociações de adesão com a Albânia a partir de 15 de outubro - o país quer estar pronto para aderir em 2030 - não veio apenas do lado do bloco comunitário. Tirana também fez a sua parte, apesar da corrupção que prevalece num "panorama político muito polarizado".

A reforma judicial exigida pela Comissão Europeia, fruto de legislação aprovada em 2016 "está a colher frutos hoje".

"Tirana está a assumir-se como um elemento da UE, mais do que Belgrado", capital sérvia, admitiu o embaixador, antigo representante do bloco comunitário nas Nações Unidas.

No entanto, ainda há dois grandes problemas que este país candidato tem de resolver: a educação e a saúde "estão em mau estado".

Consultas atrasadas, vários escândalos de corrupção com esterilização de equipamentos e a referenciação de doentes oncológicos através de subornos nos últimos anos, por um lado, e o descrédito dos estudantes no país levou a uma emigração grande da camada mais jovem.

Em simultâneo, o clima de polarização levou à aprovação de legislação climática sem compromisso político, adiantou o embaixador, que reconheceu que essa legislação terá de ser revisitada durante as negociações para aderir à UE.

Apesar disso, Silvio Gonzato admitiu que a Albânia está a fazer progressos e que poderá encabeçar o próximo alargamento da UE.

Mas, para isso, precisou de `deslocar-se` da Macedónia do Norte.

Os dois países estão a receber financiamento para equiparar as infraestruturas nacionais aos padrões europeus, ao abrigo do Mecanismo da UE para o Financiamento dos Balcãs Ocidentais - que totaliza mais de 32 mil milhões de euros entre 2020 e 2024 - e de outros programas que captam investimento público e privado.

Apesar do investimento, a Macedónia do Norte estagnou o processo e nos últimos meses aproximou-se de Moscovo.

A alteração surgiu depois das eleições legislativas de 08 de maio. O partido A Tua Macedónia, nacionalista, conquistou 58 dos 123 lugares no parlamento, aquém da maioria absoluta.

A coligação Para um Futuro Europeu, encabeçada pelo partido que estava no poder, a União Social-Democrata da Macedónia, ficou em segundo lugar, empatando com a Frente Europeia.

A frustração da população com o arrastamento do processo de adesão está a ser apontada como o principal fator para a vitória de um partido nacionalista, com uma tendência menos pró-europeia.

Poderá ter contribuído também para esta vitória a propaganda antieuropeia disseminada nas redes sociais, por intervenientes com ligações a Moscovo, numa tentativa da Rússia de capitalizar a frustração com o processo de adesão.

Entre os países dos Balcãs Ocidentais, a Macedónia do Norte é dos que menos avançaram no processo de integração à UE, faltando cumprir várias reformas, nomeadamente no sistema judicial e no combate à corrupção, assim como no Estado de direito.