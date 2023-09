Alcançado acordo para cessar-fogo em Nagorno-Karabakh

O acordo entre as partes foi mediado através das forças russas de manutenção de paz. O cessar-fogo já está em vigor, mas ainda são ouvidas explosões na capital da região separatista, de acordo com a BBC.





"Graças à mediação do comando do contingente russo de manutenção da paz destacado em Nagorno-Karabakh, foi alcançado um acordo sobre a cessação total das hostilidades a partir das 13h00 de 20 de setembro de 2023", anunciou o Centro de Informação de Nagorno-Karabakh. O acordo também prevê o envio de provisões para o governo local de Nagorno-Karabakh e a total desmilitarização das forças armadas separatistas, uma das grandes exigências de Baku.





Na quinta-feira, representantes dos dois países vão encontrar-se na cidade de Yevlakh, no Azerbaijão, para começar negociações. Baku explicou que as conversações vão focar-se também na reintegração do território de Nagorno-Karabakh no país azeri, algo que o governo separatista em Stepanakert não confirma.





Em comunicado, o governo separatista falou de um acordo para "retirar os últimos contingentes militares das forças armadas arménias da zona onde se encontram os soldados russos de manutenção de paz e desarmar as unidades armadas do exército de defesa de Nagorno-Karabakh, retirando da região artilharia e armas pesadas".





Os ataques do Azerbeijão na região causaram mais de 30 vítimas mortais e mais de 200 feridos, de acordo com as autoridades de Nagorno-Karabakh.