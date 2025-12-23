"Alegações falsas e sensacionalistas". Trump referido em novos documentos do caso Epstein

Documentos contêm "alegações falsas e sensacionalistas" contra Trump

A divulgação integral estava legalmente prevista até 19 de dezembro.



A investigação ao empresário e criminoso sexual Jeffrey Epstein continua a abalar a Administração Trump.Esta informação consta do novo lote de ficheiros que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou na tarde de segunda-feira, mas que parece ter sido posteriormente apagado. Oconseguiu, no entanto, descarregá-los antes de se tornarem indisponíveis., escreveu um procurador da Justiça do Distrito Sul de Nova Iorque num e-mail de janeiro de 2020, que está incluído nos autos do processo.Os novos dados revelam que Trump voou nesse avião pelo menos oito vezes entre 1993 e 1996, período que coincide com a investigação à cúmplice e ex-companheira de Epstein, Ghislaine Maxwell, que esteve em pelo menos quatro desses voos com o presidente dos Estados Unidos. De acordo com estas informações,O Departamento de Justiça era legalmente obrigado a publicar o documentos até à semana passada e lançou uma página na Internet na sexta-feira para acesso aos ficheiros da investigação sobre Epstein, se suicidou na prisão em 2019, após a aprovação de uma lei no Congresso que exige que o Governo divulgue todas as informações não classificadas do caso.Depois de os divulgar, o Departamento de Justiça afirmou que alguns dos documentos mais recentes dos arquivos de Epstein contêm "alegações falsas e sensacionalistas" contra o presidente dos EUA, que foram submetidas ao FBI pouco antes da eleição presidencial de 2020.publicou o Departamento de Justiça nas redes sociais.Apesar de considerar que algumas das alegações não são verdadeiras,Segundo as autoridades norte-americanas, pelo menos 8.000 novos documentos da investigação foram tornados públicos, incluindo centenas de vídeos e gravações áudio, bem como imagens de vigilância da cela de Epstein, datadas de agosto de 2019, quando foi encontrado morto numa prisão de Nova Iorque, antes de ser julgado.O Departamento de Justiça disponibilizou cerca de 11.000 ligações para documentos adicionais, embora algumas não estejam acessíveis, alegando necessitar de mais tempo para divulgar o restante material de forma a proteger a identidade das vítimas potencialmente expostas em fotografias, vídeos e mensagens de texto.