Além de Gaza e Ucrânia. Programa Alimentar alerta para escassez em África

Foto: Mahmoud al-Masri - Reuters

Em declarações à RDP África, esta quarta-feira, o representante do Programa Alimentar Mundial para a África Oriental, Michael Dunford, lembra a catástrofe iminente no Sudão e nos dez países que acompanha na região, onde há mais de 62 milhões de pessoas em insegurança alimentar aguda.



O diretor Regional do Programa Alimentar Mundial, Michael Dunford, visitou esta semana a cidade fronteiriça de Renk, no Sudão do Sul, e sublinha que esta é a maior crise de deslocados do mundo, mas não é vista assim, nem tratada como devia ser.