Alemanha. Extrema-direita consegue vitória histórica na Saxónia-Anhalt

Com a totalidade dos votos apurados, a AfD obteve 43,8% dos escrutínios, ficando a três assentos da maioria absoluta no parlamento regional.

Esta é a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que um partido de extrema-direita conquista o poder num Estado alemão.

"Fizemos história. É um sinal para toda a Alemanha”, disse o líder regional do partido, Ulrich Siegmund. “É um impulso que atravessa todo o país. É claro que temos um mandato para governar. Estenderemos a mão a quem quiser resolver connosco os problemas que surgiram neste país", acrescentou.





A co-líder da AfD, Alice Weidel, afirmou esta segunda-feira que a vitória expressiva na região leste da Saxónia-Anhalt demonstra que o chanceler Friedrich Merz é um "fardo" para a Alemanha.



"Nunca houve um ministro dos Negócios Estrangeiros tão impopular como Friedrich Merz, que se tornou um grande obstáculo ao desenvolvimento próspero da Alemanha", disse Weidel à imprensa, afirmando que o seu partido ambiciona obter pelo menos 40% dos votos nas próximas eleições federais, previstas para 2029.



Europa preocupada

C’est un moment grave en Europe de voir l’extrême-droite l’emporter dans une élection régionale en Allemagne.



Nous devons entendre avec humilité les colères, les inquiétudes, les peurs et y répondre.



Mais le nationalisme et la xénophobie ne seront jamais une solution. Nous ne… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) September 6, 2026

A AfD teve hoje uma vitória histórica no Estado da Saxónia-Anhalt. Ainda não sabemos se há ou não maioria absoluta, mas também os alemães estão a abrir os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e a captura da nossa liberdade e identidade. Parabéns! pic.twitter.com/478ymB2EaZ — André Ventura (@AndreCVentura) September 6, 2026

Felicidades a @Alice_Weidel y a @UlrichSiegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa. https://t.co/yjjbtKJZhd pic.twitter.com/DpbQGnK7Dd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 6, 2026

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt!



Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici.



Paura? Terrore? Pericolo?… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

c/agências

"O vencedor das eleições, a AfD, é agora a força política mais forte no parlamento regional da Saxónia-Anhalt", admitiu, acrescentando que as lideranças dos partidos no estado federado, "mas também para além dele, devem enfrentar" o resultado."Nunca antes vivemos uma situação em que um partido classificado como `extremista de direita` confirmado pelo Gabinete Regional para a Proteção da Constituição obtivesse uma maioria", sublinhou.O resultado sugere que pode haver uma maioria para além da AfD, mas a vitória esmagadora do partido de extrema-direita torna pouco viável uma aliança estável entre vários partidos, na qual teriam de participar um partido conservador como a CDU do chanceler Friedrich Merz e uma formação de origem marxista como "A Esquerda", a quinta força política, com 8,6%.Os líderes europeus começam a mostrar os primeiros sinais de preocupação com a vitória histórica da AfD na Saxónia-Anhalt., disse o ministro francês dos Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, na rede social X."Devemos ouvir com humildade a raiva, os medos e as preocupações e responder devidamente a essas preocupações. Mas o nacionalismo e a xenofobia nunca serão a resposta", acrescentou.O ministro francês das Finanças, Roland Lescure, disse que a vitória da extrema-direita"Demonstra que enfrentamos um grande desafio face à onda populista que se espalha pelo mundo hoje e à qual devemos resistir", acrescentou Lescure em declarações à rádio RTL.O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, também considera a vitória da AfD um “sinal muito preocupante”. ", disse Sikorski à Rádio Vox FM.Por sua vez, vários líderes da extrema-direita europeus têm parabenizado a AfD pela vitória histórica de domingo.O líder do Vox, em Espanha, Santiago Abascal, também deu os parabéns à AfD por este “resultado espetacular que é ótimo para a Alemanha e para a Europa”.O vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, também saudou“Em contraposição aos da esquerda que alimentaram o medo e cenários catastróficos”, escreve Salvini no X.O presidente dos EUA, Donald Trump, partilhou um gráfico com os resultados das eleições na Saxónia-Anhalt, num sinal de apoio à AfD alemã.