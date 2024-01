Alemanha. Extrema-direita promete fazer campanha para saída da UE ao estilo do Brexit

, declarou Alice Weidel sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.O partido tem sido alvo de muitas críticas nos últimos dias, comAlice Weidel veio entretanto considerar que a divulgação da notícia é “escandalosa” e que descreveu mal o partido,Com as novas informações, vários foram os cidadãos alemães a saírem às ruas para mostrar a insatisfação com a AfD. Em Munique e Hamburgo teve de haver ação policial para conter o número de pessoas nas ruas. Em Berlim foram mais de 100 mil as pessoas a sair às ruas, com o protesto a culminar em frente ao Reichstag, o parlamento alemão.Alice Weidel é uma antiga bancária que lidera a AfD desde 2022. De acordo com o, antes da saída da Alemanha da União, Weidel pretende reformar o grupo dos 27 que considera ser um aglomerado de países com um “deficit democrático”.O partido de Weidel está a viver o maior momento de popularidade na Alemanha desde a sua formação, em 2013. Nos estados alemães mais a leste, o partido tem tido uma popularidade a sondar os 30 por cento, ultrapassando em certos locais os principais partidos alemães.No entanto, uma saída da Alemanha da União Europeia será pouco provável já que 80 por cento da população alemã é a favor da pertença alemã no grupo dos 27.Na Alemanha existe, neste momento,, já que os serviços secretos alemães revelaram que uma parte do eleitorado deste partido tem tendências de extrema-direita., numa altura em que o chanceller Olaf Scholz está a ter grandes dificuldades internas e com a questão ucraniana. A confusão que Scholz não tem sabido controlar no seu governo tem levado ao crescimento do partido de Weidel.Apesar de algumas saídas do partido, a Alternativa para a Alemanha (AfD) tem tido dificuldades em lidar com as ondas de choque o plano de deportação em massa tem trazido para as suas fileiras.