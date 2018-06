Alemanha mais perto de eleições antecipadas

23 Jun, 2018, 17:15 / atualizado em 23 Jun, 2018, 17:15 | Mundo

O ministro federal do Interior, Horst Seehofer, fez saber que espera da chanceler uma negociação bem sucedida com a União Europeia, para garantir que os refugiados com registo noutros países do espaço Schengen permaneçam nesses países ou a eles regressem uma vez recusados na Alemanha. Para sublinhar o carácter ultimatista e intimatória desta pretensão, Seehofer deu-lhe um prazo: duas semanas.

A aliança CDU-CSU

A União Democrata-Cristâ (CDU) e a União Social-Cristã (CSU) nunca até hoje concorreram uma contra a outra nas eleições: a CSU concorre apenas na Baviera e a CDU concorre em todos os Länder, excepto na Baviera.



Se Merkel não obtiver uma solução europeia, Seehofer pedirá então um mandato à direcção da CSU, para emitir no seu Ministério ordens de recusa desses refugiados nas fronteiras.





A execução das ordens apresenta, naturalmente, dificuldades, num país como a Alemanha, integrado no Espaço Schengen, e com os controlos de fronteiras terrestres em grande medida desmantelados. Restabelecê-los dependeria então da vontade política dos governos de cada Land quanto ao cumprimento das ordens do Ministério do Interior.





Na Baviera, o governo regional liderado pela CSU não teria dúvidas, mas na generalidade dos outros Länder tudo se passaria de outras forma.



O Caso da Renânia-Norte Vestefália

Este Land, que tem fronteiras com a Bélgica e a Holanda, anunciou já, pela voz do seu líder democrata-cristão, que não tenciona cumprir as anunciadas ordens de Seehofer.





Entretanto, para além desse problema técnico-político, há o problema político de fundo: assim que a CSU desse ao ministro luz verde para recusar os refugiados, Merkel mostrar-lhe-ia a luz vermelha, intimando-o expressamente a não o fazer.







Ao recalcitrar no desafio à política da chanceler, o ministro tornaria inevitável que ela pedisse ao presidente, o social-democrata Frank-Walter Steinmeier, a destituição de Seehofer.





Com essa destituição, sairiam também do Governo federal os outros dois ministros da CSU, em solidariedade com o correligionário bávaro social-cristão. E com essa dupla demissão, acabaria a participação da CSU nestes escassos meses de Governo e, principalmente, numa parceria com a CDU que data de há 70 anos e marcou todo o pós-guerra.

Os outros dois ministros da CSU



Andreas Scheuer - Transportes e Infraestrutura Digital



Gerd Müller - Cooperação e Desenvolvimento



No que diz respeito à solução imediata para a crise, a actual composição do Parlamento Federal deixaria a coligação CDU-SPD, com 353 assentos, a escassos dois votos da maioria. Se conseguisse negociar um acordo com os Verdes, voltaria a encontrar-se em maioria.





Mas ninguém se engana sobre as dificuldades da negociação, nem sobre a fragilidade dessa eventual solução. Ela não é vista, em qualquer caso, como uma solução de legislatura, mas tão somente, no melhor dos casos, como uma fórmula de transição até à realização de novas eleições legislativas.







O SPD, pelo menos, já se prepara activamente para esse cenário eleitoral que considera o mais provável. Segundo fontes do partido, citadas em Der Spiegel , realizaram-se nesta semana três reuniões internas, presididas pelo secretário-geral do partido, Lars Klingbeil, para começar a preparar a provável campanha eleitoral.





Nas reuniões apontou-se para o início de setembro como data possível das eleições antecipadas e começou-se a discutir em concreto a organização de um congresso extraordinário do partido.