Alemanha passa a permitir símbolos nazis em videojogos

10 Ago, 2018

A saudação e a suástica nazis, bem como bigode de Hitler, vão poder figurar em videojogos vendidos na Alemanha. A medida, anunciada na quinta-feira, surge num país onde todos os símbolos nazis são proibidos, uma realidade que também abrangia os videojogos desde os anos 90.



Tendo em conta a proibição, qualquer jogo que possuísse esses símbolos ficaria sem a obrigatória classificação etária, não podendo assim ser vendido. Por esta razão, a versão alemã de determinados jogos substituía os símbolos nazis por outros.



Foi o caso do jogo Wolfenstein II: The New Colossus, que situa o jogador numa realidade alternativa em que a Alemanha vence a II Guerra Mundial e Hitler ainda está vivo.





Lei sofre nova interpretação



Na Alemanha os símbolos nazis só podem ser utilizados caso sirvam propósitos artísticos ou científicos, como é o caso dos filmes, considerados como obras de arte. Os videojogos passam agora a usufruir da mesma exceção.

As alterações geraram alguma controvérsia, quer na Alemanha quer a nível mundial: as suásticas foram substituídas por símbolos triangulares e o bigode de Hitler foi totalmente apagado.“Com a mudança de interpretação da lei, os jogos que abordam de forma crítica os assuntos internacionais podem receber uma classificação etária”, afirmou Elisabeth Secker, do A Entertainment Software Self-Regulation Body (USK), responsável pela classificação etária dos videojogos.A nova interpretação da lei não significa, no entanto, que esta tenha sofrido alterações: a utilização de símbolos nazis que não sirvam propósitos artísticos ou científicos continua a ser proibida.não foi o único jogo a passar pelo escrutínio da antiga medida. Jogos como otambém foram censurados.Além da proibição de símbolos nazis, os jogos alemães são menos violentos quando comparados com os de outros países europeus, como é explicado pela BBC - as manchas de sangue são suavizadas, os corpos têm tendência a desaparecer e, algumas vezes, as personagens humanas são substituídas por robôs, por se acreditar que matar máquinas é menos violento.