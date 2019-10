Partilhar o artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle Imprimir o artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle Enviar por email o artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle Aumentar a fonte do artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle Diminuir a fonte do artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle Ouvir o artigo Alemanha. Pista da extrema direita consolida-se no atentado de Halle