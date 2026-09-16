Mundo
"Alemanha precisa de estabilidade". Chefes dos governos estaduais conservadores apoiam Merz
Oito chefes de Governo estaduais do partido União Democrata-Cristã (CDU) do chanceler alemão Friedrich Merz apoiaram o líder num comunidado conjunto divulgado esta quarta-feira.
Numa altura em que Merz se encontra sob pressão, os responsáveis estaduais escreveram uma carta para acalmar as especulações sobre a possibilidade de o chanceler se demitir antecipadamente, após uma grande derrota nas eleições estaduais deste mês.
"Agora, mais do que nunca, o panorama político da Alemanha precisa de estabilidade", escreveram, referindo-se às eleições na Polónia, Itália, Espanha, Grécia e França no próximo ano, cujos resultados são incertos.
Na visão dos subscritores, "o caminho para restaurar a confiança do público nos democratas-cristãos passa por ouvir e tomar medidas políticas e não por debater sobre os cargos", acrescentaram. Este mês, o partido alemão de extrema-direita AfD assumiu uma liderança confortável nas eleições na Saxónia-Anhalt, com 43,8 por cento dos votos, enquanto o partido de Merz alcançou apenas 17,2 por cento.
A declaração conjunta chega após crescentes apelos internos do partido de centro-direita para substituir Friedrich Merz.
Os conservadores do partido democrata-cristão convocaram uma reunião extraordinária para domingo com o objetivo de coordenar a resposta do partido aos resultados eleitorais nos Estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Berlim.
Pretendem ainda demonstrar união em torno da liderança de Merz, de acordo com uma fonte do partido citada pela agência Reuters.
A carta divulgada esta quarta-feira foi assinada pelos chefes de Governo dos Estados da Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Vestfália, Saxónia, Turíngia, Schleswig-Holstein, Hesse, Saxónia-Anhalt e Berlim.
Markus Söder, primeiro-ministro da Baviera e líder do partido conservador CSU, parceiro da CDU, também veio afirmar que apoia Merz.
c/ agências
"Agora, mais do que nunca, o panorama político da Alemanha precisa de estabilidade", escreveram, referindo-se às eleições na Polónia, Itália, Espanha, Grécia e França no próximo ano, cujos resultados são incertos.
Na visão dos subscritores, "o caminho para restaurar a confiança do público nos democratas-cristãos passa por ouvir e tomar medidas políticas e não por debater sobre os cargos", acrescentaram. Este mês, o partido alemão de extrema-direita AfD assumiu uma liderança confortável nas eleições na Saxónia-Anhalt, com 43,8 por cento dos votos, enquanto o partido de Merz alcançou apenas 17,2 por cento.
A declaração conjunta chega após crescentes apelos internos do partido de centro-direita para substituir Friedrich Merz.
Os conservadores do partido democrata-cristão convocaram uma reunião extraordinária para domingo com o objetivo de coordenar a resposta do partido aos resultados eleitorais nos Estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Berlim.
Pretendem ainda demonstrar união em torno da liderança de Merz, de acordo com uma fonte do partido citada pela agência Reuters.
A carta divulgada esta quarta-feira foi assinada pelos chefes de Governo dos Estados da Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Vestfália, Saxónia, Turíngia, Schleswig-Holstein, Hesse, Saxónia-Anhalt e Berlim.
Markus Söder, primeiro-ministro da Baviera e líder do partido conservador CSU, parceiro da CDU, também veio afirmar que apoia Merz.
c/ agências