"Alemanha precisa de estabilidade". Chefes dos governos estaduais conservadores apoiam Merz

"Alemanha precisa de estabilidade". Chefes dos governos estaduais conservadores apoiam Merz

Oito chefes de Governo estaduais do partido União Democrata-Cristã (CDU) do chanceler alemão Friedrich Merz apoiaram o líder num comunidado conjunto divulgado esta quarta-feira.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Liesa Johannssen - Reuters

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Numa altura em que Merz se encontra sob pressão, os responsáveis estaduais escreveram uma carta para acalmar as especulações sobre a possibilidade de o chanceler se demitir antecipadamente, após uma grande derrota nas eleições estaduais deste mês.

"Agora, mais do que nunca, o panorama político da Alemanha precisa de estabilidade", escreveram, referindo-se às eleições na Polónia, Itália, Espanha, Grécia e França no próximo ano, cujos resultados são incertos.

Na visão dos subscritores, "o caminho para restaurar a confiança do público nos democratas-cristãos passa por ouvir e tomar medidas políticas e não por debater sobre os cargos", acrescentaram. Este mês, o partido alemão de extrema-direita AfD assumiu uma liderança confortável nas eleições na Saxónia-Anhalt, com 43,8 por cento dos votos, enquanto o partido de Merz alcançou apenas 17,2 por cento.

A declaração conjunta chega após crescentes apelos internos do partido de centro-direita para substituir Friedrich Merz.

Os conservadores do partido democrata-cristão convocaram uma reunião extraordinária para domingo com o objetivo de coordenar a resposta do partido aos resultados eleitorais nos Estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Berlim.

Pretendem ainda demonstrar união em torno da liderança de Merz, de acordo com uma fonte do partido citada pela agência Reuters.

A carta divulgada esta quarta-feira foi assinada pelos chefes de Governo dos Estados da Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Vestfália, Saxónia, Turíngia, Schleswig-Holstein, Hesse, Saxónia-Anhalt e Berlim.

Markus Söder, primeiro-ministro da Baviera e líder do partido conservador CSU, parceiro da CDU, também veio afirmar que apoia Merz.

c/ agências
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