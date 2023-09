Alemanha reforça controlos nas fronteiras com a Polónia e a República Checa

A Alemanha apertou o cerco à imigração ilegal esta quarta-feira, 27 de setembro, com a imposição de controlos policiais prioritários flexíveis nas fronteiras do país. De acordo com a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, o objetivo é “exercer a máxima pressão investigativa sobre os contrabandistas e proteger as pessoas”, explicou em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira.







Innenministerin Nancy #Faeser ordnet flexible Schwerpunktkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien an, diese ergänzen die intensive Schleierfahndung. „Mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf die Schleuser und der Schutz der Menschen!“, betont die Ministerin. pic.twitter.com/PlKOzrq9Hx — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) September 27, 2023



Para já não está prevista a imposição de controlos fixos, apesar das exigências dos conservadores da União Democrata Cristã (CDU, sigla em alemão), o principal partido da oposição do goveno de Olaf Scholz. No entanto, a socialista do Partido Social Democrata (SPD, sigla em alemão), Nancy Faeser, não descartou a possibilidade de virem a ser adicionados mais tarde, se os controlos anunciados esta semana “não funcionarem”. "Se não conseguirmos proteger melhor as fronteiras externas, então as fronteiras abertas dentro da União Europeia estarão em perigo", alertou Nancy Faeser.







Atualmente, os únicos pontos de controlos fixos para entrar na Alemanha situavam-se na fronteira com a Áustria, depois de terem sido impostos durante a crise migratória de 2015 e 2016, quando a Alemanha acolheu mais de um milhão de refugiados.







Com o aumento do fluxo migratório nos últimos meses, estas medidas surgem em véspera de eleições regionais na Baviera, no sul, e em Hesse, no centro, a 8 de outubro. Nestas regiões, destaque para a subida em flecha do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD, sigla em alemão), com um recorde de intenções de voto nas sondagens. É neste contexto que a questão do acolhimento de refugiados voltou ao centro do debate nas últimas semanas.







De acordo com dados oficiais das autoridades alemãs, no primeiro semestre de 2023 os pedidos de asilo na Alemanha aumentaram cerca de 78 por cento. Só no mês de agosto, registaram-se 14 701 passagens ilegais de fronteira para a Alemanha, mais 66 por cento do que no mês homólogo do ano anterior.







Berlim anunciou que iria suspender o acolhimento dos migrantes provenientes de Itália, argumentando que Roma não estava a cumprir as regras de pedido de asilo, que preveem que os pedidos sejam processados no país da União Europeia de primeira chegada, neste caso Itália. Excerto do Jornal da Tarde, 21 de setembro de 2023

Face a estes números, e na sequência da tragédia em Lampedusa , argumentando que Roma não estava a cumprir as regras de pedido de asilo, que preveem que os pedidos sejam processados no país da União Europeia de primeira chegada, neste caso Itália.





Uma nova reunião entre os ministros do Interior da União Europeia está prevista para quinta-feira, em Bruxelas, onde será debatida a reforma da política comum de migração.