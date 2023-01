Alemanha vai enviar tanques Leopard 2 para Kiev, avança a revista Der Spiegel

(em atualização)







Um porta-voz do governo alemão recusou-se a comentar e o ministro da Defesa também não se mostrou disponível para avançar mais detalhes.

A decisão diz respeito a pelo menos seis tanques. A Spiegel acrescenta que outros aliados, como os países escandinavos, pretendem acompanhar a Alemanha no fornecimento de tanques Leopard 2 a Kiev.





O número de tanques Leopard 2 que será enviado ainda não foi confirmado, mas fontes alemãs falam em pelo menos 14 veículos.







Kiev já reagiu à decisão da Alemanha, afirmando que o envio de tanques alemães é necessário para restaurar as fronteiras do país.



"Isto vai-se revelar um verdadeiro golpe da democracia contra a autocracia do pântano", escreveu Andriy Yermak, diretor do gabinete presidencial ucraniano, no Telegram, logo depois de ter sido avançado que Berlim aprovou o envio de tanques de batalha Leopard.





A notícia surge apenas horas depois de fontes ligadas à Casa Branca afirmarem que os Estados Unidos estão a equacionar enviar o carro de combate Abrams para território ucraniano. Agora, a revista Spiegl, que cita fontes do governo, confirma que Washington irá fornecer tanques Abrams a Kiev. Na semana passada, o chanceler alemão, Olaf Scholz, tinha dito ao presidente dos EUA que a Alemanha estaria disposta a enviar tanques Leopard 2 a Kiev se os EUA enviassem os seus tanques Abrams.







A decisão avançada pela revista alemã surge depois de Jens Stoltenberg se ter reunido esta terça-feira, em Berlim, com o ministro alemão da Defesa, onde insistiu na urgência do envio de armas pesadas à Ucrânia.







O envio dos tanques Leopard 2 a Kiev por parte dos aliados estava bloqueado dado que a Alemanha, responsável pelo fabrico destes veículos, ainda não tinha dado luz verde.







Esta segunda-feira, o porta-voz do Governo alemão tinha anunciado que a decisão do envio de carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia ainda não estava tomada, contrariando assim a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, que tinha garantido no dia anterior que Berlim não colocaria entraves a esse envio.





A relutância da Alemanha em enviar estes veículos para Kiev prendia-se com o facto de Berlim defender que a NATO não devia tornar-se parte da guerra. A Rússia tinha avisado que o envio destes tanques alemães para a Ucrânia seria visto como a entrada da NATO no conflito.





O tanque Leopard 2 é uma arma de renome mundial que pode ter um impacto "significativo" no campo de batalha, segundo os especialistas. Projetado pelo fabricante alemão Krauss-Maffei e construído em série a partir do final da década de 1970 para substituir os tanques americanos M48 Patton e depois o tanque Leopard 1, o Leopard 2 combina poder de fogo, mobilidade e proteção.