Alemão com autorização de residência permanente nos EUA detido por agentes de imigração

Fabian Schmidt, um engenheiro eletrotécnico de 34 anos, foi transportado para um centro de detenção federal no estado de Rhode Island após ter sido interrogado e detido no Aeroporto Logan, em Boston, na semana passada, depois de regressar de uma visita familiar ao Luxemburgo.

A família de Fabian Schmidt disse desconhecer o motivo da detenção, frisando que o engenheiro mudou-se da Alemanha para os Estados Unidos com a sua mãe em 2007 e recebeu o `Green Card` em 2008, visto que foi renovado recentemente.

A família, que agora mora em New Hampshire, afirmou ainda que Schmidt não tem nenhum caso pendente com a justiça.

Astrid Senior, mãe de Fabian Schmidt, disse à estação de rádio WGBH que o seu filho foi despido e "violentamente interrogado" durante horas após chegar ao aeroporto de Boston, situação que o serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) negou neste fim de semana.

O homem precisou de atenção médica durante o interrogatório no aeroporto e chegou a ser transportado para um hospital, segundo a rádio WGBH.

"Eu sinto-me impotente. Absolutamente impotente," lamentou Senior.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse à agência de notícias alemã, DPA, que o consulado-geral em Boston está a acompanhar o caso e está em contacto com Schmidt, os seus familiares e autoridades locais.

O Governo alemão disse ainda que está a "monitorizar" a forma como os seus cidadãos estão a ser tratados quando viajam para os Estados Unidos, na sequência da recente detenção de três alemães em incidentes separados.

Fabian Schmidt é casado e tem uma filha de oito anos - ambas norte-americanas.

A este caso soma-se o de uma médica e professora universitária recentemente deportada dos Estados Unidos para o Líbano, que foi detida após as autoridades de imigração terem encontrado "fotos e vídeos favoráveis" de líderes do Hezbollah no seu telemóvel, o que justificou a expulsão do país, noticiou também hoje a imprensa norte-americana.

De acordo com o jornal Politico, Rasha Alawieh, médica especialista em transplantes renais e professora da Universidade Brown, disse aos agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras que, ao visitar o Líbano no mês passado, compareceu ao funeral do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e seguiu os ensinamentos "de uma perspetiva religiosa", mas não política, de acordo com o relatório oficial do interrogatório.

"A Alfândega e Proteção de Fronteiras questionou Alawieh e concluiu que as verdadeiras intenções [da presença da médica] nos Estados Unidos não puderam ser determinadas", escreveu hoje o procurador assistente dos Estados Unidos Michael Sady num processo judicial sobre o caso.

A mulher, de 34 anos, tinha um visto norte-americano que é normalmente emitido para estrangeiros com habilidades especiais para determinado trabalho que o empregador alega ter dificuldade em encontrar em candidatos dos Estados Unidos.

Um juiz ordenou que a mulher não fosse enviada de volta para o Líbano até que houvesse uma audiência, mas o Governo norte-americano argumentou que as autoridades alfandegárias não receberam a resposta a tempo.

Esta é a mais recente deportação de uma pessoa nascida no estrangeiro com visto dos Estados Unidos, depois de um estudante da Universidade de Colúmbia que liderou protestos contra a guerra em Gaza ter sido detido e o visto de outra estudante ter sido revogado.

O Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, também conseguiu transferir centenas de imigrantes para El Salvador, mesmo com um juiz federal a emitir ordens que proibiam temporariamente as deportações.