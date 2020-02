Alerta da Unicef e OMS. O mundo está a minar o futuro das crianças

relatório afirma que, embora tenham sido realizadas várias melhorias na sobrevivência, nutrição e educação ao longo dos últimos 20 anos,“Em 2015, os países do mundo concordaram com as metas de desenvolvimento sustentável. Contudo, cerca de cinco anos depois, foram poucos os países que registaram progresso”, declarou a comissão de 40 especialistas que fizeram parte da investigação, citada pelo jornal britânicoA Organização Mundial de Saúde e a Unicef – responsáveis pelo relatório – pedem para que sejam realizadas mudanças urgentes na proteção da saúde infantil e na emergência climática.O relatório inclui também um índice de 180 países em que são comparados dados sobre a sobrevivência, bem-estar, saúde, educação e nutrição, bem como a sustentabilidade, as emissões de gases de efeito de estufa e as diferenças de rendimentos.

“Emissões de CO2 ameaçam futuro das crianças”



Ainda segundo o relatório, o aquecimento global – provocado principalmente pelos países mais ricos – representa uma ameaça para a saúde, desde a propagação de ondas de calor até ao alastramento de doenças tropicais.O chefe de saúde da Unicef, Stefan Peterson, declarou que as crianças que vivem nos países mais pobres estão a enfrentar o impacto de uma mudança climática, embora tenham uma pequena pegada de carbono.“Essas crianças enfrentam enormes desafios relacionados com a saúde e o bem-estar e agora também estão em maior desvantagem no que toca à crise climática. Precisamos de ganhos sustentáveis na saúde e no desenvolvimento infantil, o que significa que os grandes emissores de carbono precisam de reduzir as suas emissões para que todas as crianças prosperem, quer sejam pobres ou ricas”.De acordo com o relatório,“Os únicos países que estão a caminho de vencer as metas de emissão de CO2 per capita até 2030 são a Albânia, Arménia, Jordânia, Moldávia, Sri Lanka, Tunísia, Uruguai e Vietnam”, refere o relatório.

Obesidade infantil aumenta 11 vezes em 40 anos



O relatório, divulgado pela revista, expõe que

Em 1975 existiam 11 milhões de crianças, em todo o mundo, com obesidade. Em 2016 o número subiu para 124 milhões.



Uma das causas apontadas pelos especialistas é a exposição exagerada das crianças a anúncios e comerciais sobre comida não saudável e bebidas açucaradas, que leva a que as crianças façam escolhas alimentares inadequadas.O relatório sugere que,“A autorregulação da indústria falhou”, afirmou Anthony Costello, um dos autores do documento.Os autores apontam o dedo ao que consideram ser “práticas exploradoras” do marketing das indústrias, que promove ae as bebidas açucaradas.

“A realidade pode ser ainda pior”



A exposição de menores a anúncios relacionados com o consumo de álcool e tabaco é outra das preocupações dos investigadores.O relatório afirma que as crianças estão em risco.A comissão que elaborou o relatório pede aos governos que adotem medidas “para garantir que as crianças recebam o direito a terem um planeta habitável nos próximos anos”.Costello afirmou que ainda existem “poucos factos e números sobre a expansão da publicidade nose algoritmos voltados para as crianças”.