Desenvolvimento de crianças e adolescentes coloca Portugal na 22.ª posição

Na generalidade, nenhum país do mundo está a proteger adequadamente a saúde das crianças, o seu ambiente e futuro.



Esta classificação é construída pelas Nações Unidas e pela revista científica The Lancet.



A Organização Mundial da Saúde, a UNICEF e a revista The Lancet criaram um “ranking” que pretende traduzir o estado da saúde infantil e de bem-estar, que mede as condições fundamentais para as crianças prosperarem.



Nesse “ranking”, Portugal surge em 22.º lugar numa tabela liderada pela Noruega, Coreia do Sul e pelos Países Baixos.



Estes dados constam de um relatório agora divulgado e que também aponta as causas que impedem um melhor desenvolvimento das crianças.



A jornalista Ana Jordão dá conta de alguns dados deste relatório.



O relatório lembra que o objetivo final do desenvolvimento sustentável é garantir que todas as crianças são capazes de se desenvolver e levar vidas felizes no presente e no futuro.