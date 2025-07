Alerta de tsunami em várias zonas do Pacífico após sismo de 8,8 na Rússia

Os Centros de Alerta de Tsunami dos EUA afirmam que ondas com mais de três metros de altura são possíveis ao longo de algumas costas do Equador, das ilhas do noroeste do Havai e da Rússia.



Ondas entre um e três metros são possíveis ao longo de algumas costas do Chile, Costa Rica, Havai, Japão e ilhas do Pacífico, acrescenta.



Ondas de até um metro são possíveis em outros locais, incluindo Austrália, Colômbia, México, Nova Zelândia, Tonga e Taiwan.



O Japão afirma que seus cidadãos devem estar em alerta máximo, e 1,9 milhão de pessoas estão sob ordens de evacuação.



O Havai está em alerta total de tsunami, com as pessoas a ser orientadas a dirigirem-se para terrenos mais altos.



Na costa oeste dos EUA, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA está a orientar as pessoas a evitarem praias, portos e marinas.



As autoridades chinesas emitiram um alerta de tsunami para a província de Zhejiang e a cidade de Xangai, dizendo que esperam ondas de até um metro.



No Peru, as autoridades emitiram um aviso de tsunami e estão a manter uma “vigilância constante” sobre a situação.