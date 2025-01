Alexander Schallenberg vai assumir interinamente o executivo da Áustria

A decisão foi comunicada hoje pelo gabinete do Presidente austríaco.

Schallenberg, 55 anos, vai assumir as funções do chanceler cessante Karl Nehammer, que anunciou a demissão no fim de semana, após o fracasso dos esforços tentados para formar uma coligação que excluía o Partido da Liberdade.

Nehammer tenciona demitir-se na sexta-feira.

O gabinete do Presidente Alexander Van der Bellen declarou, em comunicado, que "o Chefe de Estado vai convocar formalmente Schallenberg para continuar a gestão da Chancelaria e de chefiar o Governo provisório".

Esta é a segunda vez que Schallenberg exerce a liderança da Áustria.

Schallenberg foi chanceler durante dois meses no final de 2021, após a renúncia de Sebastian Kurz, antes de passar o cargo a Nehammer tendo regressado depois ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Partido da Liberdade, anti-imigração, eurocético e próximo da Rússia, venceu as eleições parlamentares na Áustria em setembro do ano passado, mas foi inicialmente rejeitado por outros partidos.

Depois de Nehammer ter anunciado a demissão, o Partido Popular Austríaco, de orientação conservadora, voltou atrás na anterior recusa em considerar a possibilidade de trabalhar com o Partido da Liberdade, liderado por Herbert Kickl.

Na segunda-feira, Kickl recebeu um mandato para tentar formar o que seria o primeiro governo liderado pela extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Trata-se de um processo que pode demorar semanas ou meses e não tem garantias de continuidade.