Ali Khamenei diz que o Irão não se vai render

O líder supremo do Irão disse esta quarta-feira que o país não se vai render. Em mensagem transmitida pela televisão iraniana, Ali Khamenei acrescenta que os iranianos não vão aceitar uma paz imposta pelo Ocidente.

Acrescentou que se os Estados Unidos participarem na guerra vão sofrer consequências graves.



Na rede social X fez uma publicação em que refere. "Em nome do nobre Haidar, a batalha começa", referindo-se ao primeiro sucessor do profeta Maomé, venerado pelos muçulmanos xiitas.



Acrescenta ainda que não terá misericórdia dos sionistas. Ali Khamenei tinha falado ao país na sexta-feira, logo depois do primeiro ataque de Israel contra Teerão.