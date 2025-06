Foto: Ludovic Marin - EPA

A possibilidade de os Estados Unidos virem a atacar o Irão vai de encontro ao subir de tom do presidente norte-americano.



Trump avisa que os Estados Unidos conhecem a localização do líder supremo do Irão, diz que assassinar o ayatollah Ali Khamenei não faz parte dos planos, "pelo menos por enquanto", mas sublinha que a paciência está a esgotar-se, e exige a rendição incondicional de Teerão.



Além disso, as Forças Armadas dos Estados Unidos enviaram mais caças para o Médio Oriente.



O Irão, por seu lado, diz estar pronto para atacar bases norte-americanas e colocar minas no estreito de Ormuz.



Um conselheiro israelita afirma que a guerra não vai acabar enquanto Israel não atingir a central nuclear de Fordow e as forças israelitas esperam cumprir os objetivos da ofensiva contra o Irão no prazo de uma a duas semanas.



Israel e o Irão continuam a trocar ataques com mísseis e a fazer operações militares aéreas. Ainda esta noite, o Irão lançou 25 mísseis sobre Telavive, que foram intercetados pelas defesas anti-aéreas israelitas.



Já as forças israelitas relatam ter atingido locais de lançamento e armazenamento de mísseis iranianos.



Os líderes e as organizações internacionais insistem no apelo ao diálogo e à negociação, para evitar uma escalada do conflito.