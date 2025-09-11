Aliado de Trump. EUA lançam caça ao homem para encontrar assassino de Charlie Kirk

Num vídeo divulgado nas suas redes sociais, Donald Trump lamentou a morte de Charlie Kirk, que disse ter "inspirado milhões de pessoas".





"Charlie era um patriota que dedicou a sua vida à causa do diálogo e ao país que tanto amava, os Estados Unidos da América. Lutou pela liberdade, democracia e justiça do povo americano", declarou o presidente.

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

Várias figuras apoiantes de Trump descreveram Charlie Kirk como um "mártir" que morreu em defesa dos valores conservadores e cristãos.





Até o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou o assassinato do ativista, enfatizando a amizade de Kirk para com Israel e o empenho na defesa dos valores "judaico-cristãos".

Suspeito detido foi entretanto libertado

c/ agências

O presidente Trump, que descreveu como um "mártir da verdade e da liberdade".O podcaster conservador e voz da juventude pró-Trump foi baleado no pescoço quando participava numa reunião para cerca de 3.000 pessoas sobre a recuperação económica e social da América. As motivações do assassino permanecem, por enquanto, desconhecidas."Durante anos, a esquerda radical comparou grandes americanos como Charlie aos nazis e aos piores criminosos e assassinos em massa do mundo.e tem de acabar imediatamente", acusou.Trump prometeu ainda que a sua Administração "vai encontrar todos aqueles que contribuíram para esta atrocidade e todas as outras violências políticas, incluindo as organizações que os financiam e apoiam".Um suspeito foi detido na quarta-feira, mas acabou por ser libertado ao final do dia, segundo o chefe do FBI., adiantou Kash Patel nas redes sociais.De acordo com as autoridades norte-americanas, o atirador disparou de um telhado a cerca de 100 metros do local do evento.O presidente ordenou que as bandeiras americanas ficassem a meia haste em homenagem ao homem que foi uma importante peça na sua última campanha presidencial.Natural dos subúrbios de Chicago,Kirk abandonou os estudos para se dedicar ao ativismo.Atualmente liderava um movimento juvenil: Turning Point USA. Co-fundada em 2012 pelo influenciador, então com 18 anos, esta associação tornou-se, numa década, o maior grupo de jovens conservadores dos Estados Unidos.