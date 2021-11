Aliança entre Trump e Bolsonaro poderá afectar as eleições no Brasil

Qualquer semelhança com as eleições nos Estados Unidos de 2020 não é pura coincidência, já que, segundo o New York Times (NYT),Segundo o jornal norte-americano, Trump e os seus aliados têm vindo a ajudar Bolsonaro a difundir as suas reivindicações, ao rotularem os seus rivais políticos de criminosos e comunistas e ao tentarem ajudar a semear a dúvida sobre o processo eleitoral brasileiro, principalmente com o auxílio de redes sociais conservadoras.Durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) no Brasil, um evento político organizado pelos conservadores norte-americanos que decorre todos os anos nos EUA, o filho do ex-presidente dos EUA, Donald Trump Jr., disse aos elementos do público que, se eles não acreditavam que os chineses pretendem minar as eleições no Brasil, então “não têm prestado atenção”.Os comentários de Bannon e de Trump Jr. foram traduzidos para português e partilhados no Facebook. Foram vistos mais de 330 mil vezes.

A influência das redes sociais conservadoras

Entre as principais encontram-se Gettr e Parler – duas redes sociais que cresceram exponencialmente no Brasil depois de prometerem ser um portal de notícias sem filtros para as pessoas que acreditam que as vozes conservadoras estão a ser silenciadas nas redes sociais mais conhecidas, como o Facebook e Twitter.O presidente executivo da Gettr, Jason Miller, foi porta-voz de Donald Trump e afirmou ao NYT que a atividade do presidente Bolsonaro e dos seus filhos na rede social dera um grande impulso ao negócio.

A aplicação, que foi criada há apenas quatro meses, já conta com cerca de 500 mil utilizadores no Brasil, o que corresponde a 15% dos seus utilizados e ao seu segundo maior mercado, depois dos EUA.

O Brasil é também o segundo principal mercado da Parler. Ambas as empresas patrocinaram a CPAC no Brasil.

“No Brasil, isto pode ficar fora de controlo”

Nas últimas semanas, o presidente brasileiro tem repetido a tese infundada de fraude eleitoral nas eleições anteriores, apesar de admitir que não existem provas.

No Brasil, o voto é eletrónico e apesar de não existirem indícios de fraude desde que foi implementado, em 1996, Bolsonaro tem insistido que este sistema possibilita resultados fraudulentos e defende o voto impresso.

Diego Aranha, um informático especialista nos sistemas eleitorais do Brasil, afirma que o sistema brasileiro torna as eleições mais vulneráveis a ataques, mas ressalva que não existem, até hoje, evidências de fraude. Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não! Não podemos enfrentar eleições no ano que vem com essa urna que não é aceite em país nenhum do mundo”, disse o presidente brasileiro em julho deste ano.Mas Bolsonaro, que é apelidado de "Donald Trump da América do Sul", já tinha alertado para as consequências da fraude eleitoral logo após a invasão ao Capitólio nos EUA, a 6 de janeiro, que foi o resultado das várias acusações de fraude eleitoral por parte de Trump.“Bolsonaro já está a colocar na cabeça das pessoas que não aceitará o resultado das eleições caso perca”, disse David Nemer ao NYT, um professor brasileiro da Universidade da Virgínia que estuda a extrema-direita do país.“O que me preocupa é o quão frágeis são as nossas instituições democráticas”, acrescenta Nemer.Para o presidente brasileiro, o apoio dos Estados Unidos neste assunto chega numa altura crucial, uma vez que se encontra cada vez mais isolado no cenário mundial e no próprio país, com as sondagens a mostrarem resultados que não lhe são favoráveis.Para além disso, Bolsonaro ficou com a sua imagem manchada após a política adotada durante a pandemia, que foi a causa de morte de mais de 610 mil brasileiros. O presidente do Brasil foi mesmo indiciado em nove crimes pela comissão parlamentar de inquérito do senado à Covid-19. O nome Trump é, por isso, “um grito de guerra” para a direita no Brasil, afirma o NYT.