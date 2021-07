Bolsonaro recusa entregar faixa presidencial em caso de fraude nas eleições

", disse Jair Bolsonaro, na habitual transmissão em direto na rede social Facebook, na quinta-feira.Na transmissão, o chefe de Estado referiu-se ao antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, ao afirmar que "o ladrão" só será eleito com "fraude"."Tiraram o Lula da cadeia, os crimes são inacreditáveis. (...) Tiraram o ladrão da cadeia, tornaram o ladrão elegível, no meu entender para ser presidente na fraude, porque no voto ele não ganha de ninguém", alegou.", reforçou.Lula da Silva, que recentemente viu anuladas as condenações no âmbito do processo Lava Jato, recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível.O antigo presidente brasileiro lidera agora a corrida para as presidenciais de 2022, de acordo com as últimas sondagens, e poderia derrotar Bolsonaro na primeira volta.





Críticas generalizadas







Na transmissão em vídeo no Facebook, Jair Bolsonaro criticou ainda os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) por, afirmou, estarem a interferir no poder legislativo para barrar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que institui o voto impresso no país.





", disse, acrescentando: "".Na quinta-feira, Bolsonaro troçou do "super pedido" de destituição, entregue na quarta-feira na Câmara dos Deputados, e que uniu vários partidos políticos, parlamentares da oposição, ex-aliados e movimentos sociais.Bolsonaro criticou ainda a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que decorre no Senado brasileiro para investigar alegadas falhas do Governo na gestão da pandemia de covid-19, classificando-a de "vergonha".