Aliança liderada pelos Estados Unidos ataca forças pró-regime na Síria

Andreia Martins - RTP08 Fev, 2018, 13:11 | Mundo

Mais de 100 elementos das forças do pró-regime terão morrido “numa situação de confronto com as Forças Democráticas da Síria e forças da coligação”, refere uma autoridade militar norte-americana.



É um ataque raro em solo sírio, palco onde os Estados Unidos têm optado pelo apoio e auxílio às forças militares curdas e árabes que combatem o Estado Islâmico, às quais o regime de Damasco se opõe de forma a assegurar a sua sobrevivência.



Bastante mais interventiva tem sido a Rússia, que nos quase sete anos de guerra civil tem desencadeado vários ataques contra o Estado Islâmico em defesa do aliado alauita.



A informação do ataque à larga escala desencadeado esta quarta-feira confirma as notícias avançadas pela televisão estatal síria, que dão conta de um ataque contra forças pró-governamentais na província de Deir al-Zor, provocando “dezenas de mortos e de feridos”.

Segundo a agência de notícias SANA, a ação constitui “uma agressão” da coligação internacional contra as “forças populares” que lutavam contra o Estado Islâmico e as Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos.



De acordo com a coligação internacional, este foi um ataque realizado “em legítima defesa”, uma vez que o quartel general das Forças Democráticas da Síria em Deir al-Zor, onde estavam estacionados vários militares norte-americanos, tinha sido alvo de um recente ataque desencadeado pelas forças afetas ao regime de Bashar al-Assad.

"Contacto regular" com os russos

Em declarações à agência Reuters, sob condição de anonimato, um responsável norte-americano refere que o ataque anterior, promovido pelas forças pró-regime, envolveu mais de 500 elementos, apoiados por “artilharia, tanques, morteiros e sistemas de lançamento múltiplo de mísseis”.



Em resposta, os combatentes apoiados pelos Estados Unidos e as forças da coligação lançaram “uma combinação de ataques aéreos e de artilharia contra os agressores”.



Segundo os responsáveis, não há registo de feridos entre os soldados norte-americanos. Um combatente das Forças Democráticas Sírias ficou ferido.



“Suspeitamos que as forças do regime sírio estavam a tentar recuperar território que as Forças Democráticas da Síria conquistaram ao Estado Islâmico em setembro de 2017, incluindo os campos de petróleo em Khusham, que foram uma grande fonte de rendimento para o Daesh entre 2014 e 2017”, disse ainda o responsável.



O ataque inicial desencadeado pelas forças pró-regime ocorreu a apenas oito quilómetros da linha de demarcação fixada entre a Rússia e os Estados Unidos ao longo do rio Eufrates, com os russos a operar a oeste e os americanos a leste.



“Os responsáveis da coligação estão em contacto regular com os homólogos russos antes, durante e depois” dos ataques, garantiu o responsável norte-americano.



Em declarações à CNN, outro responsável norte-americano sublinhou que não há “evidência direta” de que os russos tenham participado no ataque às instalações Forças Democráticas Sírias, onde também se encontravam conselheiros norte-americanos.



A mesma fonte refere que os Estados Unidos não descartaram a hipótese de envolvimento de combatentes apoiados por forças iranianas neste ataque.



Este ataque e contra-ataque entre Washington e Damasco acontece num momento de tensão entre os dois países, com os Estados Unidos a acusarem o regime de Bashar al-Assad de novos ataques com recurso a armas químicas.



Em território sírio mantêm-se cerca de 2.000 combatentes norte-americanos, em contacto e colaboração com as Forças Democráticas da Síria, uma coligação com mais de 50 mil homens, entre combatentes árabes e curdos, que tem sido decisiva no combate ao Estado Islâmico nos últimos meses.



Ao longo de quase sete anos de guerra civil na Síria, os Estados Unidos apenas desencadearam ataques diretos a forças pró-regime por duas vezes, em junho e em abril do ano passado.