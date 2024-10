Aliança Moscovo-Pyongyang. Rússia garante que cooperação com Coreia do Norte vai continuar

A Coreia do Sul convocou, esta segunda-feira, o embaixador russo em Seul para protestar “nos termos mais fortes” sobre o alegado envio de milhares de tropas norte-coreanas para Ucrânia. O ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, Kim Hong-Kyun, disse ao representante russo no país, Georgy Zinoviev, que, disse Kim, acrescentando que esta cooperação representava uma ameaça à segurança da Coreia do Sul e de outros países.Em resposta,O embaixador Georgi Zinoviev, sublinhou, durante o encontro com as autoridades diplomáticas sul-coreanas, que a”., declarou também esta segunda-feira o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov,A decisão de convocar Zinoviev reflete a crescente preocupação da Coreia do Sul, da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre o alegado envio de tropas norte-coreanas como parte de um acordo militar secreto firmado este ano pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Receios de nova escalada na guerra

. O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol e Mark Rutte estiveram em conversações ao início do dia, manifestando as preocupações crescentes com o secreto acordo militat entre Moscovo e Pyongyang., declarou o responsável da Aliança Atlântica na rede social X., afirmou Rutte.Na sexta-feira, o Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul (NIS) garantiu que Pyongyang pretende enviar cerca de 12 mil soldados para a Ucrânia e que 1.500 já foram transferidos na semana passada para instalações militares russas nas regiões de Primorye, Khabarovsk e Amur, no Extremo Oriente“A Coreia do Norte transportou forças especiais para a Rússia num navio de transporte da marinha russa, confirmando o início da participação militar da Coreia do Norte”, avançou o NIS.Também as autoridades ucranianas acusaram Moscovo de estar a planear enviar cerca de 10 mil soldados norte-coreanos para a região de Kursk a partir de 1 de novembro para conter os avanços ucranianos. Moscovo considerou as acusações uma farsa e Pyongyang ignorou a questão por enquanto. Ambos os países negaram também que a Coreia do Norte tenha fornecido munição e mísseis à Rússia.