"Altamente censurável". RTP, RDP e Lusa com ordem de expulsão da Guiné-Bissau

O Governo da Guiné-Bissau decidiu assim pelo fecho das emissões da RTP África, RDP África e Agência Lusa, com efeito imediato.



O Ministério português dos Negócios Estrangeiros já veio repudiar "veementemente a decisão do Governo da República da Guiné-Bissau de ordenar a saída da Lusa, RTP África e RDP África daquele país e o respetivo encerramento das emissões".



"No quadro das relações bilaterais, tal decisão afigura-se altamente censurável e injustificável", acrescentam em comunicado as Necessidades.



"O Governo português, ciente da importância do trabalho destes órgãos de comunicação social para as populações de ambos os países e para a comunidade lusófona em geral, tudo fará para reverter tal decisão. O Governo acompanha a situação com as administrações da Lusa, RTP e RDP".O embaixador da República da Guiné-Bissau em Lisboa foi entretanto convocado "para explicações e esclarecimentos junto dos Ministério dos Negócios Estrangeiros". A reunião está prevista para sábado.



"As relações de Portugal com a Guiné-Bissau são e serão reflexo da profunda amizade entre os dois povos, constituindo uma prioridade da política externa portuguesa. A actuação do Governo é e será estritamente pautada pelo respeito pela soberania de ambos os Estados e pelo desígnio de melhorar a alta qualidade das relações recíprocas", conclui o Ministério.

"Ataque deliberado à liberdade de expressão"

Também as direções de informação da RTP, RDP e Lusa já reagiram, em conjunto, à decisão do Governo guineense, que descrevem como "um ataque deliberado à liberdade de expressão".



"Tal decisão só se pode enquadrar no continuado propósito do Governo da Guiné-Bissau de silenciar os jornalistas que cumprem a função de informar. Trata-se de uma ação discriminatória e seletiva, configurando um ataque deliberado à liberdade de expressão", frisam.



"Consideramos que a expulsão dos nossos jornalistas é um atentado aos princípios fundamentais que norteiam a actividade jornalística. São igualmente, por isso, atitudes que violam a democracia e o estado de direito", acentua-se na mesma nota.



"Reiteramos a nossa solidariedade para com os nossos profissionais de serviço em Bissau, assim como a todos os jornalistas que tentam cumprir um elementar pilar da sociedade que é o direito à informação".



"Exigimos que os jornalistas da Lusa, da Rádio e da Televisão da RTP possam continuar a exercer o direito de informar na Guiné-Bissau", concluem as direções.

