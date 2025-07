Alterações climáticas. "Cobardia política" é travão para proteger o clima

Em entrevista à edição online do britânico The Guardian, a comissária espanhola afirma não entender por que razão não há ações, atitudes adequadas, quando os efeitos da crise climática são cada vez mais evidentes. "Quando olhamos para o mapa da Europa, o que vemos é terrível", admitiu Teresa Ribera.



Uma referência à onda de calor em junho, que levou os termómetros a registarem temperaturas inéditas (no mês de junho), desde Espanha e Portugal até o Reino Unido.







“São temperaturas absolutamente terríveis, com um impacto muito grave nos ecossistemas, na economia e na saúde”, avisa a comissária espanhola.





Teresa Ribera | Foto: Yves Herman - Reuters

Foto: Juan Medina - Reuters (Madrid, 1 julho)





Proteger a natureza é uma estratégia de segurança

Jessika Roswall | Foto: Hans Lucas - AFP







Quanto ao risco de incêndio, o IPMA colocou no nível máximo, durante esta quarta-feira, cerca de 40 concelhos, de norte a sul de Portugal continental.



, nem para saberem o que devem fazer perante alguns destes eventos” climáticos.Teresa Ribera aponta o dedo a vários partidos políticos que são uma parte importante do problema. “Continuam a insistir, veementemente, que as alterações climáticas não existem”, ou então afirmam que "é demasiado dispendioso tomar decisões" para nos adaptarmos à realidade imposta pelas alterações climáticas.. Todos sabemos disso”, defende a ex-ministra espanhola do Ambiente. “Não se pode dizer às pessoas que a mudança climática é o grande problema da nossa geração e depois dizer: ‘Desculpe, não vamos fazer nada’. É isso que eles estão a fazer”.Dois exemplos dae em outras zonas do globo são os casos espanhol e húngaro.Em, o partido Vox quer rasgar a lei de transição energética e mudanças climáticas do governo socialista.Na, o primeiro-ministro, Viktor Orbán, descreveu os planos da UE para combater o colapso climático como umaque só aumentaria os preços da energia.A questão, acredita Teresa Ribera, é quepara entender que existe uma dificuldade e que, em vez de nos encolhermos, é preciso erguer e ser firme”.Ao lado de Teresa Ribera estava, comissária europeia do Ambiente, Resiliência da Água e Economia Circular Competitiva.Roswall afirmou que um dosda preparação para a nova realidade climática éPerante o aumento das temperaturas e as secas, a, lembra a comissária. “Há muito tempo que damos a água por garantida. Nunca a consideramos como um recurso finito”.“Quando falamos de– eu e todos nós – é claro que, é também aque nos”, referiu Jessika Roswall.“Pode ser água, podem ser fronteiras...”.Em Portugal, esta quarta-feira,continental estão sobaté às 18h00. Bragança, Évora, Guarda, Vila Real e Beja continuam debaixo de tempo quente.