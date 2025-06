Calor extremo no sul da Europa. Termómetros em Portugal chegaram aos 46,6 graus

Devido ao tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho, o mais elevado da escala.







O alerta vai permanecer em vigor até terça-feira em Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Sul da Europa em alerta

As autoridades alertam também para o elevado risco de incêndios florestais, que já afetaram alguns países.

c/ Lusa

Além disso, por causa do tempo quente e seco, 80 concelhos do país estão ainda em risco máximo de incêndio.A temperatura mais elevada registada este domingo foi de 46,6 graus Celsius em Mora, Évora, valor próximo do máximo absoluto no país, em 1 agosto de 2003, então 47,3 graus na Amareleja (Beja), segundo o IPMA.Já no sábado, foram registados 45,4 graus em Alvega, concelho de Abrantes, no distrito de Santarém.À agência Lusa, o IPMA adiantou que"Vai notar-se, principalmente, na faixa costeira da região Centro e, portanto, o país, principalmente no Interior, vai manter-se com estas temperaturas elevadas".No seu site, o IPMA explica que o tempo quente e seco está a ser provocado pela “ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores, que se irá estender em crista para o Golfo da Biscaia, e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, dará origem ao transporte de uma massa de ar proveniente do norte de África”.“A temperatura do ar, já acima dos valores da normal climatológica do mês de junho na maior parte do território continental, irá registar uma subida gradual, com os valores mais elevados nos dias 29 e 30”, lê-se na nota.Não só Portugal está a ser afetado por uma onda de calor:, o que levou as autoridades nalguns casos a encerrar escolas e a emitir avisos de saúde para as pessoas vulneráveis.No sábado, Espanha tinha registado um recorde, ainda não confirmado, desde que há registos, com 46°C em Granado, na Andaluzia. O recorde anterior era de 45,2°C em Sevilha, em junho de 1965.incluindo Milão, Nápoles, Veneza, Florença e Roma, onde as ambulâncias estavam estacionadas perto de locais turísticos.França também não foi poupada pela vaga de calor que começou na sexta-feira. Dos 95 departamentos do país, 84 foram colocados em alerta laranja para segunda-feira, em comparação com 73 no domingo, e são esperadas máximas de 40°C no sul do Mediterrâneo.