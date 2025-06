Bombeiros controlam 90% do perímetro do incêndio em Castelo Branco

O incêndio teve início após as 17h00 de domingo numa zona de floresta entre as localidades de Almaceda e Padrão.As autoridades indicaram não haver habitações em perigo. O incêndio terá sido causado por uma trovoada, segundo a Proteção Civil.



"Neste momento, temos 90 por cento do perímetro do incêndio dominado, com trabalhos de rescaldo a continuarem a ser feitos. Temos no teatro de operações 120 operacionais, apoiados pelas respetivas viaturas, quatro meios aéreos e três máquinas de rasto", adiantou à equipa de reportagem da RTP o comandante José Neves, da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



"Estamos a fazer um trabalho, com as máquinas de rasto, de consolidação dos pontos mais quentes. É um trabalho em que os acessos são muito difíceis para os operacionais quer com viaturas, quer apeados. Estamos com as máquinas de rasto a preparar caminho para podermos entrar e debelar o que falta em termos de incêndio", acrescentou o responsável.

Vaga de calor em curso



Há aviso laranja para os distritos de Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Vila Real e Viseu. Os demais estão sob aviso amarelo.



c/ Lusa

. Chegaram a estar no terreno mais de 109 operacionais e três meios áreos. Ao início da manhã, permaneciam no local duas dezenas de bombeiros apoiados por sete viaturas.Face à vaga de calor que se abateu sobre o país,São mais de 90 os concelhos do interior norte e centro e do Algarve que estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio , segundo o IPMA.. Um valor, ainda assim, aquém do máximo de 47,3 registado em agosto 2003.A confirmar-se, a temperatura em Mora será a mais elevada alguma vez registada num mês junho em Portugal.Apesar dos avisos vermelhos, houve chuva, trovoada e queda de queda de granizo, no domingo, em algumas zonas do país. Na localidade de Corças, Guarda, os habitantes foram surpreendidos por este fenómeno durante a tarde. O mesmo aconteceu em Fornos de Algodres.Em algumas praias do centro do país, foi avistada uma nuvem sobre o mar semelhante a uma onda gigante