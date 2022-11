Alterações climáticas. Degelo de glaciares pode libertar toneladas de bactérias

Os glaciares são enormes corpos de gelo em movimento lento que se formaram ao longo de centenas ou milhares de anos. Com o aquecimento global, estão a derreter a um ritmo preocupante – provocando a subida do nível do mar.

A equipa de Aberystwyth estima que a situação poderá resultar na libertação de mais de 100 mil toneladas de micróbios e bactérias, no ambiente, durante os próximos 80 anos – um número comparável a todas as células de todos os corpos humanos na Terra.O microbiologista Arwyn Edwards revelou à BBC que o estudo mostrou claramente, pela primeira vez, a “vasta escala de microrganismos que vivem à superfície ou no interior dos glaciares”.“O número de micróbios libertados depende estritamente da rapidez com que os glaciares derretem e, consequentemente, da forma como continuamos a contribuir para o aquecimento global”, frisou.

Os cálculos da equipa baseiam-se num cenário de aquecimento global “moderado”, como o que foi desenvolvido por um painel de peritos em clima. O que fará com que as temperaturas globais aumentem entre dos dois e os três graus celsius, em média, até 2100.

“Globalmente existem 200 mil bacias hidrográficas que são alimentadas por água proveniente do degelo e algumas são ambientes muito sensíveis, pouco desenvolvidas em termos de carbono orgânico e nutrientes”.“Noutras há muita atividade económica com milhares de milhões de seres humanos cuja subsistência depende da água que, em última análise, provém desses glaciares”, acrescentou o microbiologista.Edwards recorda que “”.Milhares de diferentes microrganismos são encontrados a crescer em glaciares, ou armazenados no seu interior, mas, “alguns podem ser prejudicais para os seres humanos”.“O risco é muito pequeno, mas requer uma avaliação minuciosa”, sublinhou o microbiologista.