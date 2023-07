Alterações climáticas estão "fora do controlo", alerta ONU

O planeta Terra está a registar temperaturas recorde nos últimos dias, o que levou as Nações Unidas a alertar que “as alterações climáticas estão fora do controlo”.”, disse António Guterres, referindo-se aos recordes mundiais de temperatura batidos na segunda e terça-feira.A média de quinta-feira superou a marca de terça-feira de 17,18, que foi igualada na quarta-feira, de acordo com dados do Climate Reanalyzer da Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Na segunda-feira a média registada tinha sido de 17,01, segundo registos não oficiais., com uma média global de 16,51 graus celsius, 0,53 graus acima da média das últimas três décadas. O recorde anterior tinha sido registado em 2019, com uma variação de mais 0,37 graus.Há meses que que os cientistas alertam que 2023 será um ano de recordes de calor e a tendência poderá agravar-se em 2024.

El Niño é um fenómeno oceano-atmosférico que afeta o clima regional e global. É responsável por anos considerados secos ou muito secos.

“Reconhecemos que estamos num período quente devido às alterações climáticas e, combinado com o El Niño e as condições quentes do verão, estamos a assistir a temperaturas recorde em muitos locais do mundo”, disse a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).A ONU confirmou o regresso do fenómeno meteorológico El Niño na terça-feira. A última vez que o mundo enfrentou o El Niño foi em 2016, que continua a ser o ano mais quente já registado.